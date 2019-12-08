Після виходу з будівлі ДБР невідомі почали кидати яйцями в Порошенка, - ВІДЕО
Противники експрезидента намагалися закидати його яйцями, проте потрапили здебільшого в журналістів. Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав. В інцидент втрутилася поліція, однак нікого не затримали, інформує "Інтерфакс-Україна".
Після допиту Порошенко дав брифінг.
Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Біля відомства на нього чекали його прихильники, серед яких і його син Михайло. Підтримати Порошенка прийшли його соратники, кандидати від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, Артур Герасимов та Микола Величкович.
Допит тривав дві години.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.
6 серпня ДБР порушило справу про поїздку Порошенка на Мальдіви. Слідчі збираються перевірити чутки про те, що він літав на відпочинок під чужим ім'ям.
Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Порошенко вилетів з Києва 1 січня літаком бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. Згідно з документами, ним летіла не сім'я президента, а люди з абсолютно іншими іменами.
У відповідь партія Порошенка заявила, що вважає безперспективною "мальдівську" справу ДБР.
Водночас, Державне бюро розслідувань заявило, що не буде розкривати інформацію у відкритих кримінальних провадженнях, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко.
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