Рішення України про невизнання паспортів РФ жителів Донбасу нічого не змінить, - Кремль

"Кремль продовжить видавати паспорти тим громадянам, які це побажають і які підпадають під дію президентського указу"

У Кремлі заявили, що невизнання Україною російських паспортів, виданих жителям окупованої частини Донбасу, нічого не змінить.

"Яка може бути реакція Кремля? Кремль продовжить видавати паспорти тим громадянам, які це побажають і які підпадають під дію президентського указу", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

Додамо, що уряд визнав незаконними і недійсними паспорти, які видає Російська Федерація громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Також уряд Росії на засіданні планує розглянути законопроект про спрощення для українців порядку надання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.