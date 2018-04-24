Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські губернатори

Президент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях

Команда iPress.ua вирішила з'ясувати, якій області України "випала честь" мати найбагатшого губернатора. У статті проаналізовані декларації за 2017 рік губернаторів 22 областей, за винятком Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Скромні декларації

1. Глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль задекларував у 2017 році понад 466 тис. грн. доходу. У декларації він вказав, що 267 826 грн. це зарплата, отримана за основним місцем роботи, а також 198 748 грн. пенсії. Крім того, Москаль вказав у декларації 75 тис. грн., розміщених на рахунку в "Ощадбанку".



Геннадій Москаль. Фото: slovoidilo.ua

Також губернатор задекларував квартири у Києві, Чернівцях та в Румунії, паркомісце у Києві. Москаль вказав у декларації ще два квадроцикли та снігохід, вартість яких на момент набуття у власність, володіння чи користування скала 397 тис. грн.

2. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук задекларував за 2017 рік 316 756 грн. Посадовець вказав у декларації 316 тис. 680 грн. доходів (зарплата) і 76 грн. (подарунок у негрошовій формі). Дружина чиновника отримала минулого року 77 тис. 638 грн. пенсії.



Олександр Фищук. Фото: promin.cv.ua

Згідно з декларацією, Фищук продовжує володіти двома земельними ділянками (у Чернівцях та в селі Лопушна Вижницького району 2552 кв. м), житловим будинком у Чернівцях площею 362,6 кв. м та гаражем площею 42 кв. м. Дружина чиновника задекларувала три земельні ділянки (дві у Чернівцях та одна у Заліщицькому районі Тернопільської області), два житлові будинки - у Чернівцях та на Тернопільщині. Окрім того, дружина Фищука володіє квартирою в Чернівцях, а також задекларувала 50% власності квартири у Тернополі. Голова ОДА володіє автомобілем Opel Combo 2008 року випуску.

Відзначимо, що Комітет виборців України (КВУ) називає Фищука найгіршим серед чинних губернаторів в Україні.

3. Одну з найскромніших декларацій подала глава Харківської ОДА Юлія Світлична, яка у 2017 році заробила всього 182,5 тис. грн. На рахунках у "ПриватБанку" вона тримає 358 доларів, 221 євро та близько 50 грн. Водночас готівкою Світлична зберігає 15 тис. доларів, 5 тис. євро та 50 тис. грн.



Юлія Світлична Фото: rbc.ua

Керівниця області, яку КВУ вважає найбільш успішною у 2017 році, володіє двома квартирами в Харкові, а також половиною квартири площею 52,2 кв. м у Вовчанську. Голова ОДА задекларувала недобудований гараж площею 15 кв. м у Харкові та автомобіль Peugeot 2008 (рік випуску – 2014, вартість – 320 тис. грн).

4. Губернатор Миколаївщини Олексій Савченко спершу взагалі вирішив не подавати декларацію про доходи. На сайті НАЗК його звіт з’явився тільки 6 квітня, хоча це потрібно було зробити до кінця березня. У своїй декларації відсторонений губернатор вказав тільки два нежитлові приміщення загальною площею 521,5 кв. м. Можливо, Савченко вирішив, що може не подавати декларацію, оскільки він відсторонений від своїх обов’язків.

Як відомо, поліція перевіряє версію про доведення до самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився 18 березня у власній квартирі. Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.



Олексій Савченко. Фото: mnyug.com

5. Глава Херсонської ОДА Андрій Гордєєв у 2017 році отримав прибуток тільки за основним місцем роботи – 326 450 грн. На банківських рахунках губернатор зберігає 16 325 грн. Готівкою в Гордєєва 61 тис. доларів та 189 тис. грн.



Андрій Гордєєв. Фото: rbc.ua

У спільній власності глави Херсонської області житловий будинок площею 75,4 кв. м. Гордєєв використовує KIA Sportage 2013 року та має водний засіб Прогрес 2м. Він є членом Федерації футболу України та Херсонської обласної федерації футболу.

6. Глава Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка задекларував понад 224 тис. грн. доходу за 2017 рік. Він вказав у декларації 223 610 грн. зарплати, отриманої за основним місцем роботи, а також 794 грн. процентів від вкладу в "Ощадбанку". Крім того, Синютка вказав у декларації 7 794 грн. на рахунках у банках та 252 тис. грн.. готівки. Він задекларував квартири в Івано-Франківську, Львові, торгове приміщення та нежитлове приміщення в Івано-Франківську, місце для зберігання автотранспорту у Львові, акції ПрАТ "Прайд-Інвест", 66,5% у ТзОВ "Івано-ФранківськАвтоЗАЗ-ДЕУ".



Олег Синютка. Фото: octpib.1gb.ua

Його дружина Наталія за 2017 рік заробила 994 573 грн. Наталія Синютка зберігає на банківських рахунках 181 євро, 1 418 доларів, майже 653 тис. грн., а також готівку у розмірі 128 тис. грн., 84 тис. доларів, 53 тис. євро, 880 швейцарських франків та 375 польських злотих. Сумарно Наталія Синютка зберігає понад 4 млн. грн. готівки, якщо валюту перевести в гривні. Що цікаво, дружина Синютки у 2016 році придбала Lexus NX200t 2016 року випуску за 278 560 грн. Однак вартість такого автомобіля на ринку складає понад 1 млн. грн.

7. Зарплата голови Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука за минулий рік склала 162,6 тис. грн. Його дружина Людмила за минулий рік заробила понад 1 млн. грн. Людмила Гончарук тримає готівкою 58 тис доларів та 226 тис. грн. Олег Гончарук зберігає готівкою 25 300 доларів. Гончарук має фінансові зобов’язання у розмірі 55 тис. грн., поручителем цього боргу є дружина.



Олег Гончарук Фото: versal-online.com.ua

Олег Гончарук задекларував три годинники, однак не вказав їх вартість. У середньому ціна на задекларований Hublot складає 30-50 тис доларів, Breitling – 20-25 тис. доларів та Marinella від 1000 доларів. Губернатор, не вказавши вартість, задекларував три плазмові телевізори Samsung (діагональ 65 см. приблизна ціна від 55 тис. грн., діагональ 55 см. – приблизна ціна від 30 тис. грн. та діагональ 85 см. – 200 тис. грн.) Дружина губернатора задекларувала золотий перстень з діамантами та дві норкові шуби, але не вказала їх вартість.

У 2016 році Людмила Гончарук придбала автомобіль Lexus RX350 2014 р за 450 тис. грн. Однак ціна на цей автомобіль на ринку стартує від 700 тис. грн. З 2012 року вона володіє DAEWOO Lanos D4MM550, а Олег Гончарук користується Mitsubishi Lancer 2006 року випуску.

Людмила Гончарук задекларувала з чоловіком земельну ділянку в 510 кв. м. З 2007 року вона є власником гаража і двох квартир в Івано-Франківську площею 38,8 кв. м. Одна придбана у 2013-му, інша – у 2016 році. Губернатор з 2008 року володіє квартирою у Львові (42 кв. м.) та двома гаражами.

8. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, який є братом нардепа Олега Барни, задекларував 747 тис. грн. доходу за 2017 рік. Зокрема, Барна вказав у декларації 251 181 грн. зарплати за 2017 рік, 3 695 грн. процентів від вкладів в "ПриватБанку", 492 тис. грн. доходу від відчуження рухомого майна.



Степан Барна. Фото: tenews.te.ua

Крім того, Барна, якому КВУ віддав друге місце у рейтингу губернаторів, задекларував 9 466 грн., 2 371 доларів та 635 євро, розміщених на банківських рахунках, а також 17,5 тис. доларів, 590 тис. грн. та 15 тис. євро готівки. У декларації Барни вказані квартира у Тернополі, земельна ділянка у Тернопільській області та автомобіль Daewoo Lanos.

9. Новоспечений глава Волинської ОДА Олександр Савченко у 2017 році отримав більше 300 тис. грн. зарплатні у Київській ОДА, майже 40 тис. грн. пенсії та 34 тис. грн. нарахувань від банківських вкладів. Його дружина Ірина отримала 35 тис. грн. зарплатні за основним місцем роботи.

Савченко володіє чотирма квартирами у Києві, дачею недалеко від столиці площею 272 квадрати, а також трьома машиномісцями вартістю близько мільйона гривень у Києві. У селі Одеської області дружина Савченка зводить будинок на 200 квадратів та дві господарські споруди загальною площею 142 квадрати.



Олександр Савченко. Фото: Новинарня

Подружжя зберігає в банках 242 тис. грн. та 7400 доларів. Готівкою Олександр Савченко має 600 тис. грн. та 343 тис доларів. Його дружина Ірина має готівкою 300 тис. грн., 150 тис. доларів та 70 тис. євро.

Із цінного рухомого майна у 2017-му Савченко задекларував три швейцарські годинники (Harry Winston, Breguet, Omega) загальною вартістю майже 300 тис. грн. Подружжя володіє дорогоцінними металами та ювелірними виробами, але не вказує їх вартість.

Олександр Савченко їздить на "Тойоті Ленд Крузер" 2016 року випуску за 1 мільйон 850 тис. грн. Його дружина Ірина використовує скромніше авто - "Akura" 2008 року випуску. Цьогоріч родина продала "Мерседес" за 990 тис. грн.

10. Керівник Вінницької ОДА Валерій Коровій за основним місцем роботи в 2017 році заробив 314 866 грн. Зарплата за сумісництвом протягом минулого року склала 23 229 грн.: 9 120 грн. з ВТЕІ КНТЕУ та 14 109 грн. з Тернопільського національного економічного університету. У якості відсотків від "ПриватБанку" задекларовано 67 199 грн. Ще 200 грн. задекларовано як виплату від Вінницької обласної організації профспілки працівників держустанов України. Дохід від надання майна в оренду становить 8 323 грн.



Валерій Коровій. Фото: vinnitsa.info

Дружина Таїсія Коровій за основним місцем роботи (ТОВ “Аграна Фрут Україна”) протягом року заробила 211 940 грн. У якості відсотків у банках “Креді Агріколь” та “Державному експортно-імпортному банку України” загалом задекларовано 80 583 грн. За надання майна в лізинг Таїсія Василівна отримала 6 211 грн. Загалом у 2017 році подружжя Коровіїв заробило на 83 781 грн. більше, ніж за рік до того. На різних банківських рахунках у Валерія Коровія задекларовано 716 460 грн., у його дружини – 530 000. У декларації не вказано, чи зберігає подружжя готівку.

Голова Вінницької ОДА задекларував сім земельних ділянок, один житловий будинок та одну квартиру. У власності самого Валерія Вікторовича значиться лише дві ділянки загальною площею 32 224 кв. м. Його дружині належать ще чотири земельні ділянки і ще одна ділянка вказана як "інше право користування". Один житловий будинок у Стрижавці площею 318,6 кв. м. та квартира у Вінниці (86,6 кв. м.) також записані, як власність Таїсії Коровій. Як і в 2016-му, так і в 2017 році подружжя Коровіїв має два автомобілі. У власності Валерія Коровія значиться легковий автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску, а в його дружини – Mitsubishi D.2 ASX 2011 року випуску.

11. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич задекларував 271 тис. грн. доходу за 2017 рік. Він вказав у декларації 250 692 грн. зарплати та 20 408 грн. доходу від надання майна в оренду. Крім того, Гундич задекларував 411 тис. грн. та 12,5 тис. доларів готівки. Глава Житомирської ОДА вказав у декларації три земельні ділянки загальною площею 63 525 кв. м. Він є співвласником квартири в Житомирі площею 82,90 кв. м.



Ігор Гундич. Фото: zhzh.info

Його дружина Олена Мендельсон має дві квартири у Житомирі (загальна площа 87,6 кв. м.), два офіси, нежитлову будівлю площею 196,2 кв. м., млин (площа 1064,3 кв. м.), будівлю комбікормового цеху, два склади, п’ять земельних ділянок загальною площею 9575 кв. м. і житловий будинок у селі Вереси площею 134, 6 кв. м.

У власності Гундича є автомобілі ГАЗ 53 1992 року випуску та ЗАЗ 110558 2009 року, а також трактори ХТЗ Т-150К та МТЗ МТС-80. Його дружина володіє Toyota Highlander 2011 року випуску, Ford Mondeo Titanium 2008 року, причіпом та сільськогосподарською технікою.

Губернатори, які не довіряють українським банкам

12. Глава Рівненської ОДА Олексій Муляренко зберігає готівкою 127 тис. доларів, 42 тис. євро та 80 тис. грн. Його дружина Наталія тримає готівкою 315 тис. грн. та 23 тис. доларів.

Загалом за основним місцем роботи у 2017 Муляренко заробив всього 196 450 грн. Він отримав дохід від надання майна в оренду 265 200 грн. та 8 000 грн. страхових виплат. Дружина Наталія за 2017 рік задекларувала 8809 грн. зарплати за основним місцем роботи. Окрім того, вона отримала державну та соціальну матеріальна допомогу в розмірі 14 934 грн. та 16 340 грн. Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю склав лишень 6708 грн.



Олексій Муляренко. Фото: erve.ua

Олексій Муляренко володіє земельними ділянками загальною площею 2819 кв. м. У його власності житловий будинок площею 81,1 кв. м. та цех з виготовлення металовиробів з адміністративно-побутовими приміщеннями (1163,8 кв. м.) Також він орендує в Рівному квартиру площею 42,2 кв. м.

Губернатор Рівненщини володіє широким автопарком старих автомобілів. Так він задекларував ГАЗ М-20 1953 року випуску, "Пежо" G5 1992 року, "Сітроен" С 25 1993 року, ВАЗ 2104 1988 року. Разом з тим Муляренко користується "Тойотою" 2011 року, яку орендує ТОВ "Сталь-М". Олексій Мулярено та його син Андрій є кінцевими бенефіціарами в компанії "Сталь-М", а його дружина в "СТД груп Рівне".

Комітет виборців України віддав Муляренку 21 місце в рейтингу обласних голів.

13. Очільник Київської ОДА Олександр Горган задекларував понад 156 тис. грн. доходу за 2017 рік. Він вказав у декларації 153 411 грн. зарплати, отриманої за основним місцем роботи, а також 3244 грн. процентів. Його дружина Ірина у 2017 році отримала 10 320 грн. допомоги при народженні дитини, а також 3238 процентів від вкладу в "ПриватБанку". Крім того, дружина Горгана у 2017 році взяла 49 987 грн. кредит у "ПриватБанку".

Глава Київської ОДА вказав у декларації аж 305 тис. доларів та 105 тис. грн.. готівки, 5,3 тис. доларів на банківських рахунках, страховий поліс на 219 772 грн. Дружина Горгана зберігає у "ПриватБанку" 5 142 доларів.



Олександр Горган. Фото: kievvlast.com.ua

Горган вказав у декларації два житлові будинки та три земельні ділянки у Івано-Франківській (м. Калуш) та Черкаській областях (Ковалівка). Також у Києві губернатор має квартиру, житловий будинок у Вишгороді та земельну ділянку і недобудований гараж.

Він задекларував фотокамеру та об'єктив Canon, годинники Carl F.Bucherer та Zenith, але не вказав їх ціну. Також у його власності карабін за 102 332 грн. Чиновник вказав три автомобілі (Volkswagen Transporter, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser 200). Його дружина використовує Subaru Forester. Горган задекларував два спортивних та туристичний велосипеди (їх загальна вартість 164 грн), експедиційний каяк та байдарку. Врешті-решт, він вказав у декларації 100% у ТОВ "Юридична фірма "Юстініан", 24 торгові марки та навіть винахід, щоправда, невідомо який.

14. Глава Сумської ОДА Клочко Микола у 2017 році за основним місцем роботи заробив 260 499 грн. Також він отримав гонорар в розмірі 6172 грн. та два подарунки в не грошовій формі вартістю 171 грн. Дружина губернатора Сніжана заробила 48 978 грн., 4375 грн. - страхові виплати та 337 600 грн. - дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. На банківських рахунках Клочко має 18 733 грн. та 1294 долари. Однак готівкою губернатор зберігає в декілька разів більше: 245 тис. доларів та 260 тис. грн. Дружина має готівкою 37 тис. євро та 100 тис. грн.



Клочко Микола. Фото: sumynews.com

Губернатор з дружиною та батьком Олексієм є власником квартири в Сумах площею 78,11 кв. м. Також Клочко вказав у декларації квартиру батька. Сніжана Клочко володіє ще однією квартирою в Сумах площею 47 кв. м., земельною ділянкою та орендує кімнату.

Серед цінного рухомого майна губернатор задекларував годинники Rolex та Omega, колекцію марок та монет НБУ, проте не вказав, ні модель, ні їх вартість. Дружина губернатора користується автомобілями Toyota RAV 4 2011 та 2013 років випуску. Перший автомобіль вона придбала в 2014 році за майже 150 тис. грн, хоча на ринку такий автомобіль коштує близько 500 тис. Інший автомобілем Сніжана користується за довіреністю. Виявляється, що Микола Клочко власного автомобіля не має.

15. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко також не може похвалитися довірою до банків. Якщо на рахунку в "Ощадбанку" Резніченко має 931 983 грн. та 45 112 грн. - у "ПриватБанку", то майже 2,2 млн. грн., 614 тис. доларів та 65 тис. євро в нього готівкою.



Валентин Резніченко. Фото: twitter.com/poroshenko

Загалом він вказав у декларації за 2017 рік 169 583 грн. зарплати та 73 грн. процентів від вкладу в "ПриватБанку". Крім того, Глава Дніпропетровської ОДА задекларував квартиру та два машиномісця у Києві, житлові будинки у Київській та Дніпропетровській областях, земельні ділянки у Київській області, телевізор, два автомобілі Land Rover, 9 свідоцтв на знак для товарів і послуг.

Глава області вказав у декларації два годинники Panerai та по одному годиннику марок CHOPARD, CHRONOOGRAPHE SUISSE, BREITLING, HUBLOT GENEVE, але не вказав їх модель та ціну. Валентин Михайлович задекларував чотири карабіни, проте не вказав їх вартість.

Найбагатші очільники обласних держадміністрацій

16. Голова Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук у 2017 році заробив 340 тис. грн. 240 310 грн. це заробітна плата отримана за основним місцем роботи. 35 000 склав дохід від відчуження рухомого майна та 65 000 кредитна карта. Його дружина Оксана отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю аж 907 200 грн. та проценти 402 882 грн.

Корнійчука сміливо можна назвати бараном нерухомості. Він володіє у Хмельницькій області дачним будинком 394,90 кв. м., трьома житловими будинками загальною площею 403,4 кв. м., 12 нежитловими будівлями площею близько 20 тис. кв. м. та нежитловим будинком 158,10 кв. м. У декларації глава Хмельницької ОДА вказав, що володіє в області по одному відсотку від земельних ділянок площею 1449, 1000, 36840, 572, 2500, 3084, 1605, 1000, 36840 кв. м. Окрім того, він орендує чотири земельні ділянки площею 1 119 408 кв. м.



Олександр Корнійчук. Фото: ngp-ua.info

Його дружина Оксана, яка є кінцевим бенефіціаром Виробничо-комерційної фірми "Заріччя", має земельну ділянку площею 1173 кв., м. та по одному відсотку від земельних ділянок площею 3113, 860, 1000, 36840 кв. м. Вона є власницею двох квартир - 49,70 та 49,70 кв. м, незавершеного будівництва - 385,80 кв. м., та нежитлової будівлі 479,40 кв. м.

Корнійчук задекларував годинник Breguet Classique вартістю в 160 000 грн. Він користується автомобілем Mitsubishi Pajero W 2008 року випуску. Його дружина має Opel Vivaro 2007 року та Toyota Land Cruiser 2013 року випуску (ціна на ринку близько 50 тис доларів). Ціни на автомобілі не вказані.

Разом з тим, в Олександра Корнійчука розміщені на банківських рахунках 200 356 грн. Готівкою він зберігає 100 тис. доларів та 6 млн. грн. Його дружина розмістила на банківських рахунках загалом 1 895 249 грн. Готівкою вона тримає 2 млн. грн. Також вона позичила третім особам 120 тис. євро.

У рейтингу губернаторів, за версією КВУ, Корнійчук посідає тільки 20 місце.

17. Мати багату дружину теж добре. З цим не посперечається голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, який у 2017 році заробив 265 955 грн. за основним місцем роботи. Його ж дружина Марина заробила аж 1 665 696 грн.: 57 449 грн. - за основним місцем роботи, 989 720 грн. - дохід від зайняття підприємницькою діяльністю (ТОВ " Золотоніський бекон"), 8 327 грн. - проценти та 610 200 грн. - дохід від відчуження нерухомого майна. Біда тільки втім, що ці прекрасні доходи місцеві ЗМІ приписують саме губернатору, а не його дружині. Додамо, що на банківських рахунках Марина Ткаченко зберігає 11 168 доларів, а готівкою 610 200 грн. Юрій Ткаченко не вказав, чи зберігає якість кошти на банківських рахунках або ж готівкою.



Юрій Ткаченко. Фото: kropyva.ck.ua

У спільній власності Ткаченки мають земельну ділянку площею 12 308 кв. м. у Черкаській області. Дружина губернатора володіє чотирма земельними ділянками, загальна площа яких 6 888 кв.м. Також вона має квартиру в Черкасах (76,70 кв. м.), нежиле приміщення у Вільхах, Золотоніському районі Черкаської області (398,10 кв. м.) Подружжя має у спільній власності житловий будинок площею 462,90 кв. м. У декларації вказано, що Марина Ткаченко володіє теплицею (150,7 кв. м.)

Глава Черкаської ОДА користується Lexus LS600HL 2010 року випуску, який належить ТОВ "Золотоніський бекон" його дружини. Наталія Ткаченко їздить на Land Rover Range Rover Evoque 2012 року. Ціни на автомобілі не вказано. На ринку такий Land Rover оцінюють від 30 тис. доларів.

Марина Ткаченко належить 100% у ТОВ "СЯЙВО-ПЛЮС" (вартість у грошовому вираженні – 2 537 228). Вона є власницею салону краси "Леді Стар" та ресторані "Боттічеллі".

Як пише "Інформатор", Юрій Ткаченко використовує власне службове становище заради розширення своїх бізнес-активів. Підтвердженням цьому може стати те, що в рейтингу губернаторів він посідає тільки 22 місце. Чиновник у кадрових призначеннях віддає перевагу лише представникам партії БПП, не звертаючи уваги на сумнівні біографії кандидатів, вважають аналітики Комітету виборців України у своєму звіті за 2016 рік.

18. По-справжньому найбагатшим губернатором України є Куліч Валерій, який очолює Чернігівську ОДА і є членом БПП. Його статкам позаздрить, що сам Президент, що глава уряду, чи будь-який український олігарх. У 2017 році він задекларував, увага, 35 909 898 грн. З цієї суми 2 234 6369 грн. - дивіденди від СТОВ "ІНТЕР", власником якого є губернатор, "скромні" 264 248 грн. зарплата отримана за основним місцем роботи, 1 117 3184 грн. від ПП "АГРО-ТРЕЙДЕР", власником якого є Куліч, 800 грн. – приз, 2 100 000 грн. - дохід від відчуження рухомого майна, 10 250 грн. - дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 3918 грн. - спадщина, 1288 грн. - дохід від надання майна в оренду, 9600 грн. подарунок у грошовій формі та 241 грн. подарунок у негрошовій формі.



Валерій Куліч. Фото: m.gorod.cn.ua

Готівкою Куліч зберігає теж немало: 1 500 000 грн., 600 тис. доларів та 800 тис. євро. На різних банківських рахунках у нього розміщені тільки 516 100 грн. Він задекларував чотири земельні ділянки у Чернігівській області. Загальна їх площа 19 193 кв. м. Ще Валерій Петрович є співвласником двох земельних ділянок площею 26,408 кв. м. Губернатор задекларував дві квартири у Чернігові площею 248 кв. м. У його власності житловий будинок (384, 20 кв. м.) та гараж.

Дружина Катерина у 2017 році заробила 536 161 грн. Основну частину суми складає 491 546 грн. - дохід від відчуження рухомого майна. Згідно з декларацією, їй належить 503, 00 кв. м. земельної ділянки в Рудках Чернігівської області та квартира 50% квартири в Чернігові площею 39,8 кв. м.

Валерій Кулч володіє двома годинниками Breitling та Zenith, проте їх вартість та модель не вказані. У його користуванні перебувають три дорогі автомобілі: з 2014 року TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2014 року випуску (вартість вказано 831 086 грн.), з 2014 року БМВ 750LD 2014 року (2 800 000 грн.), та AUDI Q7 2017 року, яку він придбав минулоріч за 2 683 000 грн. Дружина з 2015 року користується БМВ Х5 2015 року випуску, куплений за 1 542 721 грн.

Кулічу належать по 50% у Сільськогосподарське ТОВ "ІНТЕР", Приватне підприємство "АГРО-ТРЕЙДЕР", ПОСП "Жадьківське", КПП "ТД "САТУРН", СТОВ "СТЕП", ТОВ "ПІВНІЧАГРО", ТОВ "Сідко".

Нещодавно весь центр Чернігова обклеїли наліпками "Чернігівщина – хлібне місце". Там зображений "золотий батон" та "куліч". Деілька місцевих ЗМІ надрукували матеріали про невдоволення Києва роботою Валерія Куліча, який начебто збагатився на ремонтах доріг по області.

У ЗМІ також обговорюють різке багатство Куліча після 2012 року: якщо в 2011 році він задекларував всього 43,7 тис. грн. доходу, то вже в 2013 році ця сума підскочила до 12 млн. грн.

19. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, який у рейтингу губернаторів займає 19 місце, у 2017 році заробив 216 995 грн. та 62 083 грн. пенсії. Він також отримав зарплату за викладання в Полтавському університеті економіки та торгівлі - 14 111 грн. та відсотки з ПАТ "Акціонерний банк "Укргазбанк" у сумі 492 062 грн. Губернатор задекларував грошові кошти у банку "Укргазбанк" на суму 300 000 доларів. Головко позичив "третім особам" - 308 000 та 100 000 доларів США. Також керівник області задекларував 250 000 доларів готівкою.



Валерій Головко. Фото: poltava365.com

Світлана Головко отримала зарплату за основним місцем роботи в ТОВ "ТСК" - у розмірі 69 708 грн., а також доходи від відчуження рухомого майна - 60 000 грн. Значно покращилися справи дружини губернатора Полтавщини в підприємницькій діяльності: якщо в 2016 році вона отримала прибуток 777 948 грн., то у 2017 році - 1 190 922 грн. Світлана Головко має 150 000 грн. готівкових заощаджень

У власності Валерія Головка зазначено три земельні ділянки (у с. Коломацьке , Полтавського району) - 1200, 1500 кв. м. та 720 кв. м. відповідно та нежитлове приміщення в житловому будинку в Полтаві загальною площею 80.2 кв. м. Майнові статки дружини губернатора поповнилися у 2017 році гаражем (19,7 кв. м.), земельною ділянкою (24 кв. м.) та квартирою площею 69,5 кв. м. за 382 258 грн., хоча на ринку ціни на квартири з такою площею як мінімум удвічі вищі.

Голова Полтавської облдержадміністрації з автомобілів задекларував Land Rover (модель Range Rover) 2014 р. випуску, який належить "третій особі" (вартість автомобіля - 1 769 021 грн.), гідроцикл Bombardier GTX LTD (марка iS 260 hp), 2010 року. вартістю 157 114 грн. та автівку MERCEDES-BENZ V 250 2015 року (вартість - 338 870 грн.). Світлана Головко володіє легковими автомобілями Land Rover (модель Range Rover Sport) 2014 р. в. ( вартістю 1105 536 грн.), ВАЗ 211140 ( 2011 р.в., вартістю 88000 грн.)

Дружині губернатора належать акції підприємств: ПрАТ "Полімпекс" (з 2013 року), ПАТ "Россава" (з 2013 року). Корпоративні права: ТОВ "На посошок" на суму 300 000 грн. (60% від загального капіталу), ПБП "Сервісконсалт" - 100 грн. (100%), ТОВ "Агрофірма "Золоте руно" на суму 110 680 грн. (92% від загального капіталу). У власності Світлани Головко залишилися з минули років соболева шуба вартістю 200 000 грн. та ювелірні вироби (сережки з діамантами), вартість яких у декларації не вказана.

20. Глава Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко минулоріч заробив за основним місцем роботи 323 501 грн. Разом з тим він отримав 2 652 160 грн. дивідендів від ТОВ "АгроВіста", 9 082 грн. від надання майна в оренду, 43 424 грн. - дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав і 1417 грн. програма лояльності "Бонус плюс". Його дружина заробила 60 тис грн., 3136 грн. від надання майна в оренду.



Сергій Кузьменко. Фото: соцмережі

Губернатор Кіровоградщини продовжує володіти земельними ділянками загальною площею 53 760 кв. м. Він задекларував житловий будинок площею 467,4 кв. м. та квартиру - 127,60 кв. м. Його дружина володіє земельною ділянкою площею 20 тис кв. м. та квартирою – 68,3 кв. м. Губернатор почав орендувати Mersedes Benz GL 500 2016 року випуску в ТОВ "УкрАгроКом", власником якого він і є. Загалом Кузьменко є кінцевим бенефіціаром 21 підприємства, зокрема футбольного клубу "Олександрія".

21. Минулий рік став багатим для автопарку сім'ї губернатора Запорізької області Костянтина Бриля. Він купив нову "TOYOTA CAMRY" 2017 року випуску за 360 177 тис грн.., хоча на ринку ціна удвічі вища. Ще два "люксових" авто в червні купили родичі чиновника: RANGE ROVER 2013 року випуску (ціна на ринку від 1 млн. грн..) та Mersedes Benz S 350 2014 року (ціна на ринку приблизно 45-70 тис. доларів).

Що стосується заробітку, то в минулому році глава ЗОДА, працюючи в СБУ отримав майже 278 тис. грн. У вигляді зарплати на посаді очільника області Костянтин Іванович отримав 217 тис. 835 грн. і ще майже 78 тис. пенсії.



Костянтин Бриль. Фото: з вільних джерел

Його дружина отримала 221 тис. 613 грн. прибутку від здачі в оренду приміщень і ще 205 483 тис. грн.. заробила. Що цікаво, чиновник зробив доньці Христині два дорогих подарунка вартістю 280 тис. грн. і 160 тис. Які саме - в документі не вказано.

Губернатор не довіряє банкам, тому зберігає вдома 3,5 млн. грн. готівкою, а його дружина - 400 тис грн. і 150 тис. доларів. У банку у Бриля розміщено трохи більше 62 тис. грн., 1337 доларів і 18 євро. Глава Запорізької ОДА задекларував чотири елітні годинники, телефон Vertu та зброю, але не вказав їх ціну.

Як повідомляє "Главком" з посиланням на ухвалу Солом'янського районного суду Києва від 14 лютого, НАБУ підозрює Бриля у приховуванні низки нерухомого й рухомого майна, яке відсутнє у його електронній декларації.

Детективи НАБУ після аналізу е-декларації чиновника за 2016 рік дійшли висновків, що Бриль не вказав права управління та розпорядження майном, яке записане на його тестя і батька. Крім цього, досудове розслідування виявило, що голова Запорізької ОДА користується парком елітних автівок, які не відображенні в електронній декларації: Mercedes-Benz G 63 AMG, 2014 року випуску; Mercedes-Benz SLK 200, 2008 року випуску; Mercedes-Benz S 500, 2009 року випуску; Mercedes-Benz Viano, 2012 року випуску; два Land Rover 2013 року випуску.

Також приховав посадовець і майно дружини Майї: два елінги в Алушті, однокімнатна квартира площею 32,9 кв. м. під Києвом, гараж, машиномісце в паркінгу.

Детективи через суд домоглися доступу до матеріалів нотаріальних документів, пов’язаних із купівлею квартири площею 32,9 кв. м., а також реєстрацію генеральної довіреності на все майно на невстановлений строк, яку батько Бриля надав своєму сину.

Також на початку квітня 2017 року журналісти-розслідувачі виявили, що діти голови Запорізької облдержадміністрації відпочивають у найпрестижніших курортах США та Швейцарії, ціни на які набагато вищі від офіційних доходів батька-чиновника. Зокрема, доньки Бриля Христина і Валерія відпочивали у п’ятизірковому готелі Annapourna, що в гірськолижному курорті Куршавель. Приблизна ціна такої подорожі складає 6500 євро.

В інстаграмі Христини Бриль також є фотографія з Маямі. Панорама на тлі вигляду з вікна п’ятизіркового готелю Ritz-Carlton, який розташований біля узбережжя Атлантичного океану. Приблизна ціна за тиждень проживання в цьому готелі – від $3,5 тис.

22. Глава Одещини Максим Степанов у 2017 році отримував зарплату на держпідприємстві "Поліграфічний комбінат" Україна "по виготовленню цінних паперів" - 145 тис. 722 грн., ще 165 тис грн. він заробив на посаді голови ОДА.

Заробітна плата дружини Наталії Степанової за основним місцем роботи в ДУ "Інститут нефрології НАМН України" становила 116 360 грн., а заробітна плата за сумісництвом в НМУ імені О.О. Богомольця - 34 841 грн. Дохід, як самозайнятої особи - 284 тис. 400 грн., а від зайняття підприємницькою діяльністю – 1 674 962 грн. Окрім того, вона отримала 1 174 665 грн. в якості процентів від "Ощадбанку".

Максим Степанов, який у рейтингу КВУ зайняв тільки 17 місце, готівкою зберігає 27 420 євро, дружина - 61 300 доларів. На банківських рахунках голови ОДА розміщені сумарно 38 564 долара 24 942 євро, 1615 грн., 20 млн. 749 тис. грн. У його дружини - 17 132 долари, 7 млн. 121 тис. грн. і 23 300 євро.

Степанов з 1 березня 2017 року орендує в Одесі квартиру загальною площею 196,3 кв. м., але не вказує її ціну. Наталія Степанова є власницею квартири в Донецьку загальною площею 23,2 кв. м. У неї є ювелірні вироби торгових марок Mauboussin, Cartier і Van Cleef & Arpels, одяг торгових марок Marco & Vanoll і Loro Piana. Подружжя володіє сімома елітними годинниками. На все це майно вони не вказали ціну.

У Максима Степанова з 2015 року є автомобіль марки Land Rover, а в дружини з 2014 року - Lexus GX460 2013 року випуску і з 2017 Lexus LX 450 2016 року випуску. Спільний дохід подружжя за минулий рік тільки на 350 тис. грн. меншим за вартість нового Lexus, який Степанові придбали за 3 077 593 грн.

У власності голови Одеської ОДА ТОВ "Республіканський правовий союз" - 61% від загального капіталу (2 млн. 440 тис. грн.). Також Максим Степанов є власником компанії "АйПі Девелопмент Груп ОЮ", головний офіс якої в Естонії. У цій компанії йому належить 40% від загального капіталу (66 тис. 991 грн.). Іншим власником "АйПі Девелопмент Груп ОЮ" є його дружина - Наталія Степанова, їй належить 60% (100 тис. 486 грн.). Крім цього, вона володіє 50% від загального капіталу (250 тис. грн.) В ТОВ "Ед'югет", 33% від загального капіталу (11 тис. 352 грн.) у ТОВ "Спецагротех", 50% від загального капіталу (390 тис. грн.) в ТОВ "Юрособа в Кієвi" і 50% (250 тис. грн.) в загальному капіталі ТОВ "ФЕІР ПІКСЕЛ".