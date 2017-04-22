Антикорупційна прокуратура подасть апеляцію через звільнення Мартиненка

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаватимуть апеляційну скаргу на рішення Солом'янського суду м.Києва щодо міри запобіжного заходу для екс-нардепа від НФ Миколи Мартиненка.

Про це заявив прокурор САП Роман Симків після оголошення рішення суду відпустити Мартиненка на поруки нардепів від НФ та міністрів, інформує "Українська правда".

"Зараз цю ухвалу суду ми будемо виконувати, але разом з тим будемо викладати своюю позицію у апеляційній скарзі", - зазначив Симків.

Як відомо, суддя Олексій Бобровник 22 квітня оголосив рішення суду про звільнення затриманого раніше Миколи Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Суддя зобов'язав Мартиненка повідомляти суд про зміну місця проживання, з'являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які фігурують в матеріалах підозри та здати всі документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Екс-депутата затримали 20 квітня.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.