Аваков відреагував на суд у справі екс-нардепа Мартиненка
"Справедливий суд в руках судді Бобровника - це нонсенс і профанація. Неупередженість та незалежність судді у резонансній справі вкрай важлива", - написав глава МВС у своєму Twitter.
Зазначимо, головуючим суддею у гучній справі Мартиненка призначений суддя Солом'янського районнного суду Олександр Бобровник.
У п'ятницю, 21 квітня, суд обирає Мартиненкові запобіжний захід. Адвокати заявили про відвід судді.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, захист екс-нардепа аргументував клопотання про відвід наявністю кримінального провадження щодо Бобровника, наявності провокаційних матеріалів щодо нього, оприлюднених в Інтернеті, а також вибір системою розподілу справ саме цього судді при розгляді резонансних справ НАБУ.
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Нагадаємо, що екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.
Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.
За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.
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