Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Аваков відреагував на суд у справі екс-нардепа Мартиненка

Суддею у гучній справі Мартиненка призначений суддя Солом'янського районнного суду Олександр Бобровник
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував судовий процес у справі про підозрюваного в розтраті $17,28 млн держпідприємства колишнього депутата Миколи Мартиненка.
Аваков відреагував на суд у справі екс-нардепа Мартиненка Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

"Справедливий суд в руках судді Бобровника - це нонсенс і профанація. Неупередженість та незалежність судді у резонансній справі вкрай важлива", - написав глава МВС у своєму Twitter.

Зазначимо, головуючим суддею у гучній справі Мартиненка призначений суддя Солом'янського районнного суду Олександр Бобровник.

У п'ятницю, 21 квітня, суд обирає Мартиненкові запобіжний захід. Адвокати заявили про відвід судді.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, захист екс-нардепа аргументував клопотання про відвід наявністю кримінального провадження щодо Бобровника, наявності провокаційних матеріалів щодо нього, оприлюднених в Інтернеті, а також вибір системою розподілу справ саме цього судді при розгляді резонансних справ НАБУ.

Читайте також: Справа Мартиненка: частина коштів йшла на оренду нерухомості в ЄС для родичів підозрюваних, - ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, що екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій ПереломаЗа версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2017 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.