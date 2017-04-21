Аваков відреагував на суд у справі екс-нардепа Мартиненка

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував судовий процес у справі про підозрюваного в розтраті $17,28 млн держпідприємства колишнього депутата Миколи Мартиненка.

"Справедливий суд в руках судді Бобровника - це нонсенс і профанація. Неупередженість та незалежність судді у резонансній справі вкрай важлива", - написав глава МВС у своєму Twitter.

Зазначимо, головуючим суддею у гучній справі Мартиненка призначений суддя Солом'янського районнного суду Олександр Бобровник.

У п'ятницю, 21 квітня, суд обирає Мартиненкові запобіжний захід. Адвокати заявили про відвід судді.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, захист екс-нардепа аргументував клопотання про відвід наявністю кримінального провадження щодо Бобровника, наявності провокаційних матеріалів щодо нього, оприлюднених в Інтернеті, а також вибір системою розподілу справ саме цього судді при розгляді резонансних справ НАБУ.

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Нагадаємо, що екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.