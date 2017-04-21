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Справа Мартиненка: частина коштів йшла на оренду нерухомості в ЄС для родичів підозрюваних, - ІНФОГРАФІКА

Від початку розслідування (в грудні 2015 року), детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу
Справа про завдання збитків ДП "СхідГЗК", в якій фігурує колишній народний депутат Микола Мартиненко, є унікальною з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ.
Справа Мартиненка: частина коштів йшла на оренду нерухомості в ЄС для родичів підозрюваних, - ІНФОГРАФІКА Микола Мартиненко. Фото: upi.org.ua

Провадження щодо завдання збитків "СхідГЗК"  є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних Антикорупційним бюро, йдеться у повідомленні НАБУ, оприлюдненому 21 квітня.

Зазначається, що від початку розслідування (в грудні 2015 року), детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу.

"Інформація, отримана від компетентних органів інших держав, допомогла детективам НАБУ не тільки дослідити усі деталі корупційної схеми, а й встановити, на що саме особи, підозрювані в завданні збитків "СхідГЗК", витрачали вкрадені в держави кошти", – наголошують у відомстві.

Так, за даними слідства, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг, та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальні справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії.

Більше деталей можна подивитися у графічній схемі (для збільшення - натисніть на зображення).


Інфографіка: НАБУ

Колишній народний депутат з фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко 20 квітня був доставлений у Національне антикорупційне бюро для проведення процесуальних та слідчих дій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила повідомлення про підозру Мартиненку, яким була здійснена розтрата коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $ 17,28 млн.

Екс-нардеп заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковано за вказівкою директора НАБУ Артема Ситника з метою піару і відволікання уваги від провалів його відомства.

Нагадаємо, екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій ПереломаЗа версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

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