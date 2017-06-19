Березюк оголосив голодування через сміттєву блокаду Львова, - ВІДЕО

"Ніколи не думав, що буду приймати таке рішення у 21 столітті", - сказав він

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова.

"Протестуючи проти знущання над людьми, приниження, брехні. Протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи. Підтримуючи львів'ян, які завжди терплячі і толерантні до влади, тому що вірять у державу і хочуть її бачити, а ця держава в особі центральної влади над ними знущається цинічно. І вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні. Я як людина, лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення. Ніколи не думав, що буду приймати його у 21 столітті. Я оголошую голодування", - заявив Березюк на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.