Блокада на Донбасі - це третій Майдан, - Бутусов
"Так, громадянське суспільство піднялося на наступний етап розвитку. Вже не потрібні намети на Майдані, учасники не хочуть сидіння на місці. Уже не обов'язково збирати натовпи - є порядок і дисципліна", - написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.
Бутусов пише, що через бездіяльність влади "приймати рішення бере на себе вулиця" і це не менша сила.
"Децентралізована організація, різні місця, координація. Це невеликі групи організованих людей, які користуються широкою суспільною підтримкою. І ці акції не поодинокі. У лютому вже ветерани перекривали дороги в Черкаській області - їм не давали відповідей на питання по виділенню землі. Закрили дорогу, поки питання не вирішилося. Це зовсім не поодинокі вже випадки. Це тенденція, а не ексцес", - запевняє журналіст.
За його словами, навіть розгін активістів та заборони не стануть на перешкоді блокади.
"Можна спробувати дискредитувати організаторів блокади - це без проблем, але теж нічого не зміниться, блокада не зникне. Люди підтримують блокаду не заради Семенченко і Парасюка, не заради "Самопомочі" і Садового. Вони свій рейтинг не сильно збільшать, ця вся підтримка не заради них навіть", - пише Бутусов.
Він переконаний, що "підтримка блокади - це реакція суспільства на лицемірство і несправедливість з боку влади".
"Це єдино можлива форма як донести владі невдоволення поганим управлінням державою, дурними рішеннями, відсутністю поваги до громадської думки, відсутності справжнього лідерства, відсутності зрозумілої стратегії війни і стратегії розвитку держави", - додав журналіст.
Бутусов наголошує, що українська влада повинна почати вчитися вести діалог з суспільством на мові стратегій і шляхом створення ефективних структур держуправління. "Спроба вирішувати державну проблему піаром і поліцією - найгрубіша і найбезглуздіша помилка".
"Блокаду Донбасу треба вирішувати розумом і діалогом, а якщо влада заграється і не зрозуміє цю просту істину, то заблокують що-небудь інше, наприклад, в'їзд в Козин. Або виїзд до Борисполя", - додав Бутусов.
Зазначимо, сьогодні у Штабі торгової блокади ОРДЛО заявили про штурм редуту учасників блокади в Кривому Торці. В результаті поліцією було затримано 37 нападників.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.
Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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