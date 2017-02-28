Блокада на Донбасі - це третій Майдан, - Бутусов

Журналіст запевняє, що "підтримка блокади - це реакція суспільства на лицемірство і несправедливість з боку влади"

Журналіст Юрій Бутусов переконаний, що організація блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу є реакцією суспільства на "бездіяльність влади".

"Так, громадянське суспільство піднялося на наступний етап розвитку. Вже не потрібні намети на Майдані, учасники не хочуть сидіння на місці. Уже не обов'язково збирати натовпи - є порядок і дисципліна", - написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Бутусов пише, що через бездіяльність влади "приймати рішення бере на себе вулиця" і це не менша сила.

"Децентралізована організація, різні місця, координація. Це невеликі групи організованих людей, які користуються широкою суспільною підтримкою. І ці акції не поодинокі. У лютому вже ветерани перекривали дороги в Черкаській області - їм не давали відповідей на питання по виділенню землі. Закрили дорогу, поки питання не вирішилося. Це зовсім не поодинокі вже випадки. Це тенденція, а не ексцес", - запевняє журналіст.

За його словами, навіть розгін активістів та заборони не стануть на перешкоді блокади.

"Можна спробувати дискредитувати організаторів блокади - це без проблем, але теж нічого не зміниться, блокада не зникне. Люди підтримують блокаду не заради Семенченко і Парасюка, не заради "Самопомочі" і Садового. Вони свій рейтинг не сильно збільшать, ця вся підтримка не заради них навіть", - пише Бутусов.

Він переконаний, що "підтримка блокади - це реакція суспільства на лицемірство і несправедливість з боку влади".

"Це єдино можлива форма як донести владі невдоволення поганим управлінням державою, дурними рішеннями, відсутністю поваги до громадської думки, відсутності справжнього лідерства, відсутності зрозумілої стратегії війни і стратегії розвитку держави", - додав журналіст.

Бутусов наголошує, що українська влада повинна почати вчитися вести діалог з суспільством на мові стратегій і шляхом створення ефективних структур держуправління. "Спроба вирішувати державну проблему піаром і поліцією - найгрубіша і найбезглуздіша помилка".

"Блокаду Донбасу треба вирішувати розумом і діалогом, а якщо влада заграється і не зрозуміє цю просту істину, то заблокують що-небудь інше, наприклад, в'їзд в Козин. Або виїзд до Борисполя", - додав Бутусов.

Зазначимо, сьогодні у Штабі торгової блокади ОРДЛО заявили про штурм редуту учасників блокади в Кривому Торці. В результаті поліцією було затримано 37 нападників.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.

Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.