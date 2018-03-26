Cловенія поки не планує висилати російських дипломатів

У Словенії вважають, що ще належить встановити, що насправді сталося

Словенія поки не планує приєднуватися до інших держав ЄС, які вирішили видворити російських дипломатів.

Про це заявив Міро Серар, який виконує обов'язки прем'єра Словенії, повідомляє видання Delo.

"Словенія поки не планує висилати російських дипломатів чи вводити схожі заходи", - сказав він.

Як заявив глава МЗС Словенії Карл Ер’явец, країна не приєдналася до групи з 14 держав ЄС, які видворяють російських дипломатів у зв’язку з отруєнням колишнього шпигуна у Британії, оскільки ще належить встановити, що насправді сталося.

"Ми віддані позиції, прийнятій Європейською радою, що необхідно встановити, що сталося насправді", - сказав він.

За словами міністра, уряд визначиться зі своїми подальшими діями у четвер.

Нагадаємо, що декілька країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на ситуацію навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля. Зокрема, це Німеччина, Франція, Італія, Данія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Хорватія, Румунія, Швеція, Албанія.

Також вислати десятки "російських офіцерів розвідки" вирішила влада США. Окрім того, США закривають генконсульство Росії в Сіетлі. Уряд Канади прийняв рішення про висилку чотирьох російських дипломатів. Україна ж ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей привітала рішення низки країн вислати російських дипломатів, а Борис Джонсон заявив, що "Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно".

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія вишле з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.