Кабмін виділив для передачі останків Олександра Олеся та його дружини з Чехії 60 тис гривень

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

Також Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.

При Міністерстві культури України також створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Окрім того, Чехія дозволила перевезти в Україну останки поета Олександра Олеся, в чиїй могилі на початку січня поховали іншу людину.

У свою чергу міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає.