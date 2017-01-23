Кабмін виділив для передачі останків Олександра Олеся та його дружини з Чехії 60 тис гривень
На перепоховання Олеся в Лук'янівському заповіднику Києва Кабмін виділив Київській міськдержадміністрації 80 тис гривень, йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну.
Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.
Раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.
Також Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.
При Міністерстві культури України також створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.
Окрім того, Чехія дозволила перевезти в Україну останки поета Олександра Олеся, в чиїй могилі на початку січня поховали іншу людину.
У свою чергу міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає.
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