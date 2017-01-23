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Кабмін виділив для передачі останків Олександра Олеся та його дружини з Чехії 60 тис гривень

На перепоховання Київській міськдержадміністрації виділено 80 тис гривень
Кабмін виділив Міністерству закордонних справ України 60 тис гривень для доставки в Україну останків Олександра Олеся і його дружини.
Кабмін виділив для передачі останків Олександра Олеся та його дружини з Чехії 60 тис гривень Фото: Ігор Булига / ZN.ua

На перепоховання Олеся в Лук'янівському заповіднику Києва Кабмін виділив Київській міськдержадміністрації 80 тис гривень, йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

Також Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.

При Міністерстві культури України також створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Окрім того, Чехія дозволила перевезти в Україну останки поета Олександра Олеся, в чиїй могилі на початку січня поховали іншу людину.

У свою чергу міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає.

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23 01 2017 14:58
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