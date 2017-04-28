Конфісковані гроші Януковича належали соратникові Курченка, - ДОКУМЕНТ

Півтора мільярда доларів оточення Віктора Януковича конфісковано в рамках вироку, винесеного соратникові олігарха Сергія Курченка Аркадію Кашкіну.

Вердикт Краматорського райсуду Донецької області датовано 28 березня 2017 року. Суд затвердив угоду про визнання провини від 21 березня між Кашкіним і військовим прокурором сил АТО Костянтином Куликом, повідомляє "Страна".



Фото: strana.ua

Кошти конфісковано з рахунків "Ощадбанку" і "ПриватБанку". Значна їхня частина - це облігації внутрішньої держпозики.

Аркадій Кашкін - екс-директор компанії "Газ України-2020" Сергія Курченка.



Фото: strana.ua

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.

Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.