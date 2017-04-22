Мартиненко каже, що задоволений рішенням суду

У той же час він підкреслив, що був готовий і до утримання під вартою

Колишній депутат Верховної Ради Микола Мартиненко заявив, що задоволений рішенням суду по запобіжному заході.

"Я задоволений з одного питання, що ми в суді переломили тенденцію, коли клеять кримінальну справу - відразу людини пакують в СІЗО і доповідають про перемогу. Я ще раз підкреслюю: я нікуди не збираюся, дуже вдячний всім, хто взяв мене на поруки, і обіцяю, що постійно буду перебувати на місці. Друге: я готовий йти до суду і доводити свою невинність", - сказав він журналістам в залі засідань після оголошення рішення, інформує LB.ua.

У той же час він підкреслив, що був готовий і до утримання під вартою.

"Я був готовий до будь-якого рішення, міг поїхати в ІХТ на Лук'янівку, нічого страшного не сталося б", - сказав він.

Депутат також нагадав, що це не єдине кримінальне провадження на нього.

"У грудні 2015 роки мені намагалися шити не одна справу, а справу №5, №9, №13 та №10. П'яту і тринадцяту мені вже не шиють, десятц - ви зараз чули, дев'яту справу. Дев'ята - це по "Енергоатому", - сказав він.

Мартиненко на прохання журналістів також розповів про свої стосунки з Президентом Петром Порошенко.

"Він став президентом, я став з ним рідко бачитися. Я з ним не сварюся, але і не дружу. Раніше був в ближчих стосунках, до його посади. Він зараз Президент, державний діяч, ставлю до нього з повагою. Бачився останній раз навіть не згадаю коли. Місяця півтора-два назад", - заявив він.

Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.