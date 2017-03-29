МЗС Німеччини засудило закон про е-декларування для антикорупційників

У Німеччині вважають, що такі дії для України є кроком назад

У Німеччині засудили підписаний Президентом України Петром Порошенком закон, який зобов'язує представників громадянського суспільства, що борються з корупцією, заповнювати електронні декларації.

У заяві речника МЗС Німеччини йдеться про те, що такі дії є кроком у неправильному напрямку.

Зокрема, у відомстві нагадали, що реформи, запроваджені українським урядом щодо електронного декларування активів, отримали визнання міжнародної спільноти і суспільства в Україні.

"Однак зараз підзвітність органів державної влади відходить на задній план. Створюється враження, що всупереч офіційній антикорупційній політиці заходи мають вживатися проти тих, хто ставить собі за мету боротьбу з корупцією", - заявили в МЗС Німеччини.

"Неспроможність громадянського суспільства бути залученим у боротьбу з корупцією не в інтересах України. Ми сподіваємося на перегляд закону у найближчому майбутньому", - наголосили у відомстві.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

До цього Петро Порошенко заявив, що підпише закон про внесення змін до е-декларування, але хоче створити робочу групу, яка перегляне суперечливі правки до нього.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.