На зустрічі Труханова з батьками дітей з табору "Вікторія" сталася бійка

Мер Одеси Геннадій Труханов провів зустріч з батьками дітей, які проживали в корпусі табору "Вікторія", що згорів у ніч на 16 вересня

Біля центру дитячої творчості на вулиці Балківській, де проходила зустріч, зібралися близько 30 осіб. Ще перед початком заходу до міського голови підійшов один з учасників акції з телефоном в одній руці та пакуванням яєць в інший. Представники муніципальної охорони забрали яйця, повідомляє "Думская".

Втім, особливого опору активіст не чинив.

На самій зустрічі, крім мера, були присутні батьки дітей, чиновники і депутати, протестувальники залишилися на вулиці.

"Ми побудували найкращий табір, основну увагу я приділяв безпеці. Все, що сьогодні говорять політики, мені дуже неприємно як батькові і дідусеві ... В експлуатацію ми все передали в робочому стані. Нас переконали, що подібні будівлі безпечні, так побудовано безліч баз відпочинку в Західній Україні", - сказав Труханов.

"На питання, чому вона (пожежна сигналізація, - ред.) не працювала, нам дадуть відповідь експерти. Якби я знав, що з нею проблеми, заходи були б вжиті. І тепер вони будуть найжорсткіші щодо винних. Ми нікого не будемо виправдовувати і ховати. Ми не знімаємо з себе відповідальність", - наголосив він.

Батьки, своєю чергою, зажадали провести незалежну оцінку решти корпусів табору, оскільки, за їхніми словами, в згорілій будівлі не було просочення підлог, вода в душах била струмом. Також вони повідомили, що діти переживають за художнього керівника колективу Тетяну Єгорову, в кімнаті якої почалася пожежа.

"Я категорично проти того, щоб ми влаштовували шум і покарали невинних", - відповів міський голова, пообіцявши об'єктивний розгляд. Також було озвучено, що найбільша вина лежить на директорові табору Петросі Саркісяну, "якому довірили керувати цією установою".

Труханов також повідомив, що сім'ям загиблих дівчаток місто виділить по 200 тис гривень, постраждалим - по 100 тис, а всім іншим, хто проживав у згорілому корпусі, - по 29 тис грн.

Після завершення зустрічі, коли мер виходив з будівлі, до нього намагався підбігти один з активістів, але муніципали з бійкою відтіснили активістів.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

Приблизно з 17 години біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ. Увечері протестувальники намагалися встановити намети, правоохоронці їм завадили.

Член громадської "Групи 2 травня", експерт-біохімік Владислав Балинський провів сьогодні суспільне інспектування табору "Вікторія" і виявив низку порушень.

Зазначимо, табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці. У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.