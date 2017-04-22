НАБУ звинувачує "Народний фронт" у тиску на суддю, який обирає запобіжний захід Мартиненку

У НАБУ заявляють про тиск з боку нардепів від "Народного фронту" на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні екс-нардепа Миколи Мартиненка та заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи.

"Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня у приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше 10 нардепів та декілька діючих міністрів від партії "Народний фронт". Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати Логвинський та Пинзеник заявили слідчому судді Бобровнику, що його очікує "доля суддів Киреєва та Чауса", - заявили у Національному антикорупційному бюро.

За даними НАБУ, деякі інші заяви присутніх у залі суду політиків на адресу Національного антикорупційного бюро та САП, "зокрема й про те, що новостворені антикорупційні органи відпрацьовують "замовлення Кремля", "розвалюють коаліцію" та переслідують "героя Майдану", взагалі виходили за межі здорового глузду та етики державного діяча".

"НАБУ закликає керівництво партії "Народний фронт" ... вгамувати своїх однопартійців, оскільки вони своєю поведінкою не лише заважають правосуддю, але й знищують довіру, яка ще лишилася у суспільства до державних інститутів", - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, що екс-депутата 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.