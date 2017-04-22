Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАБУ звинувачує "Народний фронт" у тиску на суддю, який обирає запобіжний захід Мартиненку

НАБУ закликає керівництво партії "Народний фронт" вгамувати своїх однопартійців
У НАБУ заявляють про тиск з боку нардепів від "Народного фронту" на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні екс-нардепа Миколи Мартиненка та заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи.
НАБУ звинувачує "Народний фронт" у тиску на суддю, який обирає запобіжний захід Мартиненку Микола Мартиненко. Фото: nfront.in.ua

"Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня у приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше 10 нардепів та декілька діючих міністрів від партії "Народний фронт". Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати Логвинський та Пинзеник заявили слідчому судді Бобровнику, що його очікує "доля суддів Киреєва та Чауса", - заявили у Національному антикорупційному бюро.

За даними НАБУ, деякі інші заяви присутніх у залі суду політиків на адресу Національного антикорупційного бюро та САП, "зокрема й про те, що новостворені антикорупційні органи відпрацьовують "замовлення Кремля", "розвалюють коаліцію" та переслідують "героя Майдану", взагалі виходили за межі здорового глузду та етики державного діяча".

"НАБУ закликає керівництво партії "Народний фронт" ... вгамувати своїх однопартійців, оскільки вони своєю поведінкою не лише заважають правосуддю, але й знищують довіру, яка ще лишилася у суспільства до державних інститутів", - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, що екс-депутата 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій ПереломаЗа версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2017 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.