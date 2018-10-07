Огнен Вукоєвич: "Я сам заплачу штраф ФІФА"

"Мене взагалі не цікавить політика. Я футбольна людина, мене цікавить лише спорт"

Екс-член делегації збірної Хорватії Огнен Вукоєвич заявив, що сам оплатить штраф ФІФА.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене ніяких інших претензій немає. Спасибі всім за підтримку", - подякував Огнен Вукоєвіч, інформує Tribuna.ua.

"Мене взагалі не цікавить політика. Я футбольна людина, мене цікавить лише спорт. Хотів би подякувати "Динамо" та Ігорю Суркісу, оскільки він мене відпустив на чемпіонат світу зі збірною Хорватії, незважаючи на те, що у мене діючий контракт з клубом", - наголосив хорват.

"Після ЧС-2018 я повертаюся в "Динамо", у мене буде багато роботи, так як відкрилося трансферне вікно. Нас чекає Суперкубок з "Шахтарем", - сказав Вукоєвич.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвічем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвіч додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!" Вукоєвіч є менеджером київського "Динамо", за яке він кілька років виступав, коли був гравцем.

Напередодні Федерація футболу Хорватії покарала члена тренерського штабу команди Огнєна Вукоєвіча за слова про Україну. Також, за інформацією ЗМІ, ФІФА наклала на Вукоєвіча штраф.

Сьогодні президент ФФУ Андрій Павелко в кулуарах парламенту заявив, що Федерація футболу України готова компенсувати хорватському футболісту Огнєну Вукоєвічу штраф.