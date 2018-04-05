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Порошенко засудив прояви антисемітизму в Одесі та Львові

Влада, за словами президента, рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу в суспільстві
Президент України Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на нещодавніх акціях у Львові та Одесі.
Порошенко засудив прояви антисемітизму в Одесі та Львові Фото: president.gov.ua

"Я рішуче засуджую будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму. Вважаю неприпустимими спроби протягнути ці ганебні явища в Україну – як це нещодавно мало місце під час акцій у Львові та Одесі", – повідомив президент.

Порошенко обіцяє, що українська влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу в суспільстві.

"Реакція українських правоохоронних органів на такі протиправні дії буде миттєвою. Україна – не місце для дискримінації та нетерпимості за будь-якими ознаками, адже повага до життя і гідності кожної людини є найвищою цінністю для Української держави", – зазначив президент.

Нагадаємо, ввечері 2 травня в Одесі на "Марші українського порядку", організованого націоналістичними рухами, глава місцевого "Правого сектору" Тетяна Сойкіна закликала, аби місто "належало українцям, а не жидам". Поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян. У відповідь Сойкіна заявила, що її слова про євреїв, виголошені під час маршу 2 травня в Одесі, були вирвані з контексту.

Раніше депутатка Львівської міської ради від "ВО "Свобода" Мар'яна Батюк поширила на своїй сторінці у Facebook привітання з днем народження Адольфа Гітлера.

Окрім того, в суботу, 28 квітня, у Львові відбувся марш до 75-ї річниці заснування дивізії "Галичина".

У посольстві США в Україні відреагували на прояви антисемітизму у Львові та Одесі.

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