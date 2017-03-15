Прокуратура не переконала суд у доречності арешту Єфремова, - адвокат

У прокуратурі не змогли ні пояснити суду, ні надати документів, які стали підставою для кримінального переслідування Єфремова

Апеляційний суд Києва визнав необґрунтованою підозру екс-голові фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову у привласненні або розтраті майна, а також запобіжний захід у вигляді арешту за цією статтею.

"Апеляційний суд Києва своїм рішенням визнав необґрунтованим підозру Олександру Єфремову у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і відповідно, обрану міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у цій статті", - на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Єфремова Андрій Смирнов.

Адвокат зазначив, що саме ця стаття стала підставою для затримання Єфремова, вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Прокуратура не змогла ні пояснити суду, ні надати документів, які стали підставою для кримінального переслідування Олександра Єфремова за ст. 191 КК України (Привласнення або розтрата майна)", - написав Смирнов.

Як повідомляв iPress.ua, екс-голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

Нагадаємо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля". Нещодавно в Службі безпеки України розповіли про умови утримання Єфремова під вартою. СБУ спростувала інформацію адвокатів, які заявили в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про нібито "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового утримання СБ України.

Зазначимо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 17 березня утримання під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Адвокат Олександр Мельников указав, що законодавство не дає можливості оскаржити таке рішення, прийняте в рамках підготовчого засідання.