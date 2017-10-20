Прокуратура повідомила про підозру 20-річній дівчині-водію, яка спричинила ДТП в Харкові

Прокуратура Харківської області затвердила підозру дівчині, яка стала винуватицею ДТП внаслідок якої загинули п’ятеро людей.

"Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Наразі водій автомобіля Lexus затримана у порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вилучено записи з відеокамер. На даний час їх досліджують слідчі та експерти.

Нагадаємо, що у Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.

Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що Зайцева ніколи не порушувала правила дорожнього руху.