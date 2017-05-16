Рада позбавила Артеменка депутатських повноважень

Верховная Рада України у вівторок, 16 травня, підтримала постанову №6445 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка.

За відповідне рішення проголосували 244 народних депутатів.

Нагадаємо, народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Ірина Фріз повідомила, що Андрій Артеменко втратив статус нардепа через позбавлення громадянства України.

Однак, 10 травня повідомили, що нардеп Андрій Артеменко, якого Президент позбавив громадянств України, зможе відвідувати Верховну Раду.

Наприкінці лютого депутат Верховної Ради Андрій Артеменко на прес-конференції повідомив подробиці свого "плану нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій. Згодом прокуратура допитала народного депутата.

Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

У вівторок, 21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключили з фракції "Радикальної партії".