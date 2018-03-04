Рада запросила на засідання Ситника і Холодницького

Верховна Рада запросила на засідання 4 квітня керівника САП Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника. "

За" проголосували 247 народних депутатів, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Відповідно до ст. 6 та 34 регламенту ВРУ ставлю на голосування пропозицію про необхідність присутності на пленарному засіданні ВРУ у середу з 12:00 керівника САП Назара Холодницького, директора НАБУ Артема Ситника", - сказав Парубій.

Нагадаємо, керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер заявляє, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і "це не справляє хороше враження".

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.