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Рада запросила на засідання Ситника і Холодницького

"За" проголосували 247 народних депутатів
Верховна Рада запросила на засідання 4 квітня керівника САП Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника. "
Рада запросила на засідання Ситника і Холодницького Фото: Радіо Свобода

За" проголосували 247 народних депутатів, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Відповідно до ст. 6 та 34 регламенту ВРУ ставлю на голосування пропозицію про необхідність присутності на пленарному засіданні ВРУ у середу з 12:00 керівника САП Назара Холодницького, директора НАБУ Артема Ситника", - сказав Парубій.

Нагадаємо, керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер заявляє, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і "це не справляє хороше враження".

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

 

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03 04 2018 14:20
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