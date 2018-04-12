Росія частково розблокувала Маріуполь і Бердянськ, - Омелян

На вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1

Станом на 3 грудня 2018 року спостерігається рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі.

"Так, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує прес-служба відомства.

За його словами, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.

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Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.