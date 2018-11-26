СБУ відмовляється коментувати, чи були серед затриманих РФ моряків співробітники відомства

У Службі заявили, що не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію

У СБУ не коментують, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація про те, що серед затриманих у нейтральних водах Азовського моря українських моряків були співробітники Служби безпеки України.

Про це сказала речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі "Громадському радіо".

Вона зазначила, що не може підтвердити чи спростувати таку інформацію, а на питання, коли це буде відомо, додала: "СБУ не коментуватиме цього в інтересах самих затриманих".

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.