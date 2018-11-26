ВР пропонує морським державам відправити в район Чорного і Азовського морів військові кораблі

Верховна Рада України запрошує міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і пропонує морським державам направити в регіон військові кораблі.

Про це йдеться у зверненні ВРУ до ООН, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв'язку з актом агресії Російської Федерації проти України, яке сьогодні ухвалив український парламент, пише УНІАН.

За постанову, яка затверджує це звернення, проголосували 272 народних депутатів України.

Парламент висловлює рішучий протест агресивним діям Росії у зв'язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", пораненням та захопленням у полон членів екіпажів.

Також ВР вимагає від Російської Федерації надати невідкладну медичну допомогу пораненим українським морякам, забезпечити їм негайне безпечне повернення в Україну і повернення незаконно захопленого військового майна та відшкодування завданих збитків.

Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для припинення російської агресії як на суходолі, так і на морі, зокрема, через застосування нових та посилення існуючих санкцій до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Також парламент закликає міжнародних партнерів збільшити надання Україні військової та іншої допомоги для захисту її територіальної цілісності та суверенітету.

"Закликаємо міжнародну спільноту адекватно реагувати на виклики і загрози, що несе Російська Федерація, оскільки політика умиротворення вже призвела до окупації частини території України – Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей", – йдеться у зверненні.

Парламент України підкреслює, що будівництво "Північного потоку-2" є проектом не в інтересах Європи, а в інтересах Росії і несе загрозу, зокрема й безпекового характеру для всього регіону Балтії і Північної Європи. Також наголошується, що безкарність агресивної політики і дій РФ може призвести до глобальних наслідків.

У зверненні сказано, що дії Росії 25 листопада 2018 року є продовженням збройної агресії проти України, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, та результатом якої стала незаконна окупація частини території України – Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.