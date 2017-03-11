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СБУ знищила оригінал відео з "рюкзаками Авакова", - ЗМІ

Як розповідають наближені до Авакова джерела, міністр впевнений, що "справа рюкзаків" розвалиться у суді, бо підозра в основному базується на монтованому відео
Служба безпеки України знищила оригінал відео прихованої зйомки з кабінету екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря, яке фігурує у справі "рюкзаків Авакова".
СБУ знищила оригінал відео з "рюкзаками Авакова", - ЗМІ Фото: Макс Левин / LB.ua

Інформацію з посиланням на поінформоване джерело в МВС, повідомили у статті "Української правди" "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим".

"А оригіналу не існує. Його просто немає. СБУшники, коли відео вилізло в інтернеті, перелякались і знищили як оригінал відео, так і камеру, на яку його записали", – переконують у міністра МВС.

"А без початкового відео довести, що на змонтованому відео правда, а що монтаж – неможливо", – додав співрозмовник з оточення Авакова.

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Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що обраний судом запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру неможливо оскаржити.

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03 11 2017 21:39
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