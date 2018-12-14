США й Канада висловили єдину позицію на підтримку України

Глави зовнішньополітичних відомств, а також міністри оборони США й Канади зустрілися в п'ятницю в Вашингтоні, обговоривши серед напрямів двосторонньої взаємодії українське питання й засудивши останню ескалацію з боку РФ у морі.

Про це йшлося під час спільної прес-конференції в Держдепі за участю чотирьох міністрів США й Канади, повідомляє "Укрінформ".

"На додаток до наших внутрішніх пріоритетів ми також опрацювали ряд глобальних проблем. Ми обговорили нашу роботу і взаємодію як членів НАТО, ми обговорили нашу відповідь на ситуацію в Україні", - зауважив за підсумками переговорів державний секретар США Майк Помпео.

У цьому зв'язку він підкреслив, що висловив "особисті занепокоєння щодо останнього прояву російської агресії в Азовському морі, тарану й обстрілу українських суден".

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, зі свого боку повідомила, що Канада також стурбована розвитком ситуації.

"Що стосується Росії й України, міністр (оборони Канади – ред.) Харджит Саджан і я висловили наше засудження дій РФ щодо утискання судноплавства в Азовському морі, в Керченській протоці, й зокрема, щодо останнього акту агресії та незаконного захоплення трьох українських суден 25 листопада та ув'язнення українських моряків. Ми закликаємо Росію звільнити цих моряків", - заявила глава зовнішньополітичного відомства Канади.

Вона підкреслила, що її країна підтримує народ України, суверенітет і територіальну цілісність країни в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У п'ятницю в Державному департаменті США відбулася зустріч у форматі "2+2" за участю державного секретаря США Майка Помпео, глави МЗС Канади Христі Фріланд, міністра оборони США Джеймса Меттіса й глави оборонного відомства Канади Харджита Саджана. Сторони обговорили пріоритети двосторонніх відносин і міжнародної політики обох країн.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

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Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.