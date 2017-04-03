Суд у справі Насірова оголосив перерву

Суд, який розглядає обрання запобіжного заходу для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, оголосив перерву до ранку неділі.

Засідання суду продовжиться в неділю, 5 березня, о 10:00 ранку, повідомляє Тиждень.ua.

За словами адвоката Олександр Лисака, із зали суду Насірова відправили до лікарні "Феофанія", повідомляє Громадське. Завтра лікарі мають прийняти рішення про подальшу участь Насірова в судовому засіданні.

"Лікарі рекомендували подальшу госпіталізацію, а суд звернув увагу, що він ще й не отримав належного харчування", – додав Лисак.

Адвокат також розкритикував висновок Інституту Кардиології, лікарі якого встановили, що у Насірова не виявлено невідкладної патології. Він зауважив, що Насіров був перевезений з "Феофанії" до Інституту без медичної документації.

"Що це за висновки такі? Хто працює скажіть? Це теж питання, в який спосіб цей висновок робиться. Завтра побачимо, наскільки він повний і в який спосіб брали медичну документацію відносно Насірова, яку можна було взяти з Феофанії тільки на підставі ухвали слідчого судді. Хто їм давав сьогодні цю ухвалу слідчого судді – теж питання. Завтра будемо ознайомлюватись", – заявив він.

Нагадаємо, представників засобів масової інформації попросили покинути залу, де розглядається обрання запобіжного заходу главі ДФС Роману Насірову.

Згідно з результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій. Водночас, остаточне заключення про стан вінцевого русла у клініці, де обстежували Насірова, надати не можуть через відсутність даних з клініки Феофанія.

Зазначимо, Солом'янський суд Києва, який тимчасово працює за адресою Вознесенський узвіз, 10б, у суботу, 4 березня, о 19:00 мав почати засідання для обрання запобіжного заходу Роману Насірову, однак поліція отримала повідомлення про замінування будівлі суду. Згодом інформацію про замінування спростували, Насірова занесли до суду.