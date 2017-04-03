Суд у справі Насірова оголосив перерву
Засідання суду продовжиться в неділю, 5 березня, о 10:00 ранку, повідомляє Тиждень.ua.
За словами адвоката Олександр Лисака, із зали суду Насірова відправили до лікарні "Феофанія", повідомляє Громадське. Завтра лікарі мають прийняти рішення про подальшу участь Насірова в судовому засіданні.
"Лікарі рекомендували подальшу госпіталізацію, а суд звернув увагу, що він ще й не отримав належного харчування", – додав Лисак.
Адвокат також розкритикував висновок Інституту Кардиології, лікарі якого встановили, що у Насірова не виявлено невідкладної патології. Він зауважив, що Насіров був перевезений з "Феофанії" до Інституту без медичної документації.
"Що це за висновки такі? Хто працює скажіть? Це теж питання, в який спосіб цей висновок робиться. Завтра побачимо, наскільки він повний і в який спосіб брали медичну документацію відносно Насірова, яку можна було взяти з Феофанії тільки на підставі ухвали слідчого судді. Хто їм давав сьогодні цю ухвалу слідчого судді – теж питання. Завтра будемо ознайомлюватись", – заявив він.
Нагадаємо, представників засобів масової інформації попросили покинути залу, де розглядається обрання запобіжного заходу главі ДФС Роману Насірову.
Згідно з результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій. Водночас, остаточне заключення про стан вінцевого русла у клініці, де обстежували Насірова, надати не можуть через відсутність даних з клініки Феофанія.
Зазначимо, Солом'янський суд Києва, який тимчасово працює за адресою Вознесенський узвіз, 10б, у суботу, 4 березня, о 19:00 мав почати засідання для обрання запобіжного заходу Роману Насірову, однак поліція отримала повідомлення про замінування будівлі суду. Згодом інформацію про замінування спростували, Насірова занесли до суду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків