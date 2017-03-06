Терористи ІДІЛ вбили близько 120 мирних мешканців, які намагалися залишити Мосул
"Як повідомив капітан Сил швидкого реагування при МВС Іраку Даргам аль-Хайдарі, отримано інформацію про те, що на узбіччі дороги в кварталі Зенджилі в Старому Мосулі знайдено тіла 120 мирних жителів", - інформує Анадолу.
Офіцер нагадав, що армія Іраку проводить операцію з очищення від бойовиків ІДІЛ районів Зенджилі, Шифа, Сахха й Аль-Ула в Мосулі.
Крім того, Хайдарі повідомив, що Сили швидкого реагування евакуювали з підконтрольного терористам району Зенджилі більш як 150 осіб, у тому числі 70 жінок і дітей.
Поліція Іраку повідомляє, що сили безпеки з обережністю просуваються в Зенджилі, де вони контролюють 40 відсотків території, і вже створено коридор безпеки для евакуації цивільних осіб.
Нагадаємо, в лютому 2017 під час наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані.
Сили спецпризначення федеральної поліції Іраку відбили у бойовиків "Ісламської держави" перший район у західній частині Мосула.
75 бригада дев'ятої Дивізії ВС Іраку знайшла в Мосулі арсенали хімічної зброї терористів ІДІЛ на одному зі складів міста.
Шиїтське збройне формування "Хашед аш-Шаабі", яке підтримує армію Іраку в операції зі звільнення Мосула, заявило про виявлення поблизу міста масового поховання жертв бойовиків "Ісламської держави".
У березні іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.
У квітні бойовики "Ісламської держави" використали хімічну зброю в звільненому районі західної частини Мосула.
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