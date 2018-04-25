Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Вірменії розпадається коаліція, лідера протестів висунули у прем'єри

Республіканська партія, втім, досі має більшість у парламенті
Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (ВРФД) заявила, що виходить з коаліції із керівною Республіканською партією.
У Вірменії розпадається коаліція, лідера протестів висунули у прем Фото: reuters.com

"Ураховуючи ситуацію, що склалася, заявляємо про припинення нашої участі в політичній коаліції", – повідомила політична сила в середу, 25 квітня, пише DW.

Наразі ж Національні збори (вірменський парламент, – ред.) мають обрати прем'єр-міністра, який користується довірою народу.

Партія наполягає, що криза у країні не повинна тривати довго. Там вважають, що сформований новим прем'єром уряд має розробити програму для розрядки внутрішньополітичної напруги та підготовки й проведення позачергових парламентських виборів з гарантією демократичних умов.

Після виходу "Дашнакцутюн" з коаліції у Республіканської партії залишається більшість у парламенті – в неї 58 мандатів у 105-місних Національних зборах. Для обрання прем'єр-міністра потрібно 53 голоси. "Дашнакцутюн" має кілька міністерських портфелів у нинішньому вірменському уряді.

Тим часом у середу парламентська фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна.

Нагадаємо, попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений був залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.

У Єревані поновилися вуличні протести.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2018 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.