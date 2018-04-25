У Вірменії розпадається коаліція, лідера протестів висунули у прем'єри
"Ураховуючи ситуацію, що склалася, заявляємо про припинення нашої участі в політичній коаліції", – повідомила політична сила в середу, 25 квітня, пише DW.
Наразі ж Національні збори (вірменський парламент, – ред.) мають обрати прем'єр-міністра, який користується довірою народу.
Партія наполягає, що криза у країні не повинна тривати довго. Там вважають, що сформований новим прем'єром уряд має розробити програму для розрядки внутрішньополітичної напруги та підготовки й проведення позачергових парламентських виборів з гарантією демократичних умов.
Після виходу "Дашнакцутюн" з коаліції у Республіканської партії залишається більшість у парламенті – в неї 58 мандатів у 105-місних Національних зборах. Для обрання прем'єр-міністра потрібно 53 голоси. "Дашнакцутюн" має кілька міністерських портфелів у нинішньому вірменському уряді.
Тим часом у середу парламентська фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна.
Нагадаємо, попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений був залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.
У Єревані поновилися вуличні протести.
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