У Вірменії розпадається коаліція, лідера протестів висунули у прем'єри

Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (ВРФД) заявила, що виходить з коаліції із керівною Республіканською партією.

"Ураховуючи ситуацію, що склалася, заявляємо про припинення нашої участі в політичній коаліції", – повідомила політична сила в середу, 25 квітня, пише DW.

Наразі ж Національні збори (вірменський парламент, – ред.) мають обрати прем'єр-міністра, який користується довірою народу.

Партія наполягає, що криза у країні не повинна тривати довго. Там вважають, що сформований новим прем'єром уряд має розробити програму для розрядки внутрішньополітичної напруги та підготовки й проведення позачергових парламентських виборів з гарантією демократичних умов.

Після виходу "Дашнакцутюн" з коаліції у Республіканської партії залишається більшість у парламенті – в неї 58 мандатів у 105-місних Національних зборах. Для обрання прем'єр-міністра потрібно 53 голоси. "Дашнакцутюн" має кілька міністерських портфелів у нинішньому вірменському уряді.

Тим часом у середу парламентська фракція опозиційної політичної сили "Елк" висунула кандидатом у прем'єр-міністри свого керівника та лідера протестного руху Ніколу Пашиняна.

Нагадаємо, попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений був залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.

У Єревані поновилися вуличні протести.