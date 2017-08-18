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Внаслідок теракту в Барселоні постраждали громадяни 18 національностей

Українців немає в списках поранених у Барселоні
В результаті теракту в Барселоні (Іспанія) поранення отримали громадяни, щонайменше, з 18 країн.
Внаслідок теракту в Барселоні постраждали громадяни 18 національностей Фото: ЕРА

Серед постраждалих є громадяни Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Аргентини, Венесуели, Бельгії, Австралії, Угорщини, Перу, Румунії, Ірландії, Греції, Куби, Македонії, Китаю, Італії та Алжиру, -  повідомляє Deutsche Welle з посиланням на каталонську владу.

Влада Австралії вже підвередила поранення трьох своїх громадян, один з них знаходиться у важкому стані.

Протягом ночі інформація про кількість поранених постійно змінювалося, на даний момент відомо про понад 100 постраждалих.

Раніше іспанська газета повідомляла, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір(Driss Oukabir).

Згодом, повідомили, що Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт.

Проте, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, який збив пішоходів у Барселоні.

Як інформував iPress.ua, 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.

В рамках спецоперації поліція затримала двох підозрюваних. Їхні особи не розкриваються.

Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

Поліція кваліфікувала наїзд як теракт.

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18 08 2017 08:35
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