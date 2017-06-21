Зубко каже, що завтра розпочнуть вивезення сміття зі Львова

Садовий каже, що досі не розуміє, куди вивозити відходи

Віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що вивезення сміття зі Львова розпочнеться у четвер, 22 червня.

"Завтра ми почнемо вивозити. Уже визначилися з обсягами і транспортом - потрібно приблизно 600 рейсів", - сказав Зубко на брифінгу у Львові, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами віце-прем'єра, місця прийому відходів зі Львова будуть визначені в робочому порядку. Він підкреслив, що не хоче обговорювати це питання публічно, щоб уникнути акцій протесту і блокування.

Він закликав мера Львова активніше впроваджувати в життя меморандум, підписаний з мерами майже двох десятків міст Львівської області.

"Потрібно їздити, спілкуватися, переконувати людей", - підкреслив віце-прем'єр.

Крім того, він пропонує розглянути питання про влаштування тимчасового полігону на території ТЕЦ-2, де місто планує побудувати сміттєпереробний завод.

"Там 125 гектарів площі, і логічно, щоб такий полігон розмістився неподалік майбутнього заводу", - сказав Зубко.

Також віце-прем'єр сказав, що в разі потреби до вивезення відходів зі Львова буде залучено полігони з інших областей.

Водночас мер Львова Андрій Садовий сказав журналістам, що зустріч із Зубком не дала очікуваних результатів.

"Я не почув, куди нам вивозити сміття, у нас критична ситуація", - сказав він. Мер негативно висловився щодо ідеї розміщення тимчасового полігону в межах міста.

"Це немудра думка, тому що це неможливо у зв'язку з нормами законодавства, а крім того, Львів дуже компактне місто", - зазначив Садовий.

Він повідомив, що у Львові накопичилося понад 11 тисяч тонн відходів.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.