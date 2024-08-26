Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер

Том Купер розповів, яким чином українці змогли здійснити успішні атаки на авіабазу в Маринівці та склад паливно-мастильних матеріалів у Пролетарському. Цьому передувала титанічна і наполеглива робота українських сил з пробивання "коридорів" у російській системі ППО – знищення радарів раннього попередження та самих ЗРК. І останній успіх "Паляниці" теж закономірний результат тривалих дій зі створення цих коридорів.

Тепер про останні події в цій повітряній війні. Для того, щоб зрозуміти, про що йтиметься далі, потрібно знати "основи". А основами у цій повітряній війні (та й у будь-якій іншій) є обізнаність у ситуації. Я вже неодноразово пояснював це, але для тих, хто не в курсі – це знання своїх і ворожих можливостей, позицій і намірів.

Ситуаційна обізнаність базується на двох факторах – сенсорах і злитті даних, і я вже кілька разів пояснював "основи" цього. Тому, щоб легше зорієнтуватися, особливо новачки на цьому блозі, можливо, захочуть переглянути попередні статті:

Якщо подумати, то, зважаючи на те, що буде далі, ви, можливо, захочете продовжити, то:

Цього разу я піду "на рівень нижче": від ситуаційної обізнаності та злиття даних через створення інтегрованих систем протиповітряної оборони (IADS) до операцій зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), а потім – зенітно-ракетних комплексів з радіолокаційним самонаведенням (або "важких ЗРК").

Основи: як працюють системи ППО. Та як створюються коридори

Для початку дозвольте нагадати, що коли мова заходить про сенсори, більшість людей одразу ж думають про радари. І, звісно, радари важливі. Проте в сучасній повітряній війні "інші сенсори" є ще важливішими.

Причиною цього є ефект, який я описав як "ручний ліхтар на темному (футбольному?) стадіоні вночі": по суті, маса радарів (особливо з великою дальністю виявлення) випромінює так багато електромагнітної енергії, а системи збору розвідувальної інформації (ELINT) настільки розвинуті, що будь-хто, увімкнувши радар, миттєво видає його місцезнаходження і тип. Як би іронічно це не звучало, але навіть якщо увімкнення радару "обіцяє" покращити ситуаційну обізнаність (наприклад, тому що радар може виявити ворожий літак або ракету), це, насправді, непевна річ: немає жодної гарантії, що радар взагалі щось виявить. Але він зі 100% вірогідністю покаже свою позицію ворожим системам збору розвідданих, що, в свою чергу, призведе до ситуації, коли він фактично зменшить свою власну, а ворожу ситуаційну обізнаність покращить.

Як це відбувається?

Незалежно від того, наскільки вони досконалі, радари залишаються чутливими до правильного (або неправильного) поводження з ними операторів, атмосферних умов, рельєфу місцевості і штучних перешкод, кривизни Землі (бо... так, чорт забирай, Земля кругла!) і радіоелектронної протидії противника. Перш за все, масу радарів дальнього радіусу дії легко виявити – зазвичай з відстані, що приблизно вдвічі перевищує їхню максимальну дальність виявлення.

У свою чергу, завдяки сучасним ELINT-системам, інша сторона майже на 100% знає не лише місце розташування радару, але і його тип, а отже, і його можливості – в тому числі, що він може виявити, а що ні.

Ось чому більшість радарів, розгорнутих обома сторонами в цій війні, є "мобільними". Їхня мобільність – це щось на кшталт "обіцянки покращеної живучості". Адже чим мобільніші вони є, чим частіше їх можна передислокувати з однієї точки в іншу – тим більша ймовірність того, що радари раннього попередження/спостереження виживуть (або, принаймні, "проживуть довше").

Щодо "мобільності", то вона насправді є "відносною". За винятком тих, що встановлені на кораблях або літаках, я не знаю про жодну радіолокаційну систему, що перебуває на озброєнні в росії чи Україні, яка могла б буквально "працювати під час руху". Особливо радари дальнього радіусу дії (тобто радари раннього попередження/спостереження) все ще залишаються великими і складними пристроями. Звичайно, багато з них встановлені на вантажівках або причепах, можуть бути складені/упаковані за 5-30 хвилин і передислоковані на іншу позицію. Але це єдина причина, чому вони вважаються "мобільними": після зупинки їх потрібно спочатку стабілізувати і вирівняти, потім відкалібрувати (щоб розпізнати місцеві топографічні перешкоди, наприклад, пагорби), і тільки після цього можна вмикати живлення. Перш за все: під час будь-якої "дії" вони фіксуються в певному положенні.

Те ж саме стосується 99% зенітно-ракетних комплексів: так, звісно, всі, що сьогодні стоять на озброєнні російських та українських збройних сил, є "мобільними", але, за винятком останніх варіантів російського ЗРК "Тор" (яких на озброєнні налічується близько десятка), жоден з них не може "стріляти під час руху". Якщо не з інших причин, то хоча б тому, що системи наведення їхніх ракет повинні знати, де вони знаходяться (або, точніше, де їх немає), щоб функціонувати належним чином.

В результаті всього цього, а також через те, що українці збили два цінні російські радари раннього повітряного попередження А-50, обидві сторони у цій війні сильно покладаються на "мобільні" радари раннього попередження.

Наступною проблемою цих радарів (окрім їхньої, насправді, дуже обмеженої "мобільності") є топографія, рослинність і кривизна Землі. По суті (і надто спрощено), всі ці три чинники "змовляються", щоб серйозно обмежити здатність радарів виявляти літаки і/або ракети, що низько летять. Навіть якщо радар працює на ідеально рівній місцевості, через кривизну Землі, радар, встановлений на «рівні землі», не зможе виявити цілі, що летять низько на відстані понад 45-50 км. Додайте пагорби, дерева, високі будівлі... і вони "закривають огляд" радару в певних напрямках, тим самим ще більше зменшуючи максимальну дальність виявлення низьколітаючих об'єктів.

Ось чому обидві сторони прагнуть розмістити свої "мобільні" радари на вершинах природних підвищень, таких як пагорби, і чому обидві сторони використовують так звані "щоглові радари". Наприклад, такі системи, як Подльот K1 у випадку з ВКС:

"Мобільний" радар Подльот K1 ВКС, як видно з антеною на вершині повністю змонтованої щогли.

На жаль, в Україні немає прямого аналога "Подльота": хоча "Пелікан" може бути навіть дещо кращим у виявленні та роздільній здатності (і особливо в охолодженні, що неймовірно важливо з огляду на тепло, яке виробляється такими системами), йому бракує щоглової версії. Ось чому ми знову і знову бачимо, як росіяни використовують "Іскандер-М" або "Ланцет" для ураження або щоглових РЛС 40В6М ЗРК С-300, або РЛС TRML-4D українських ЗРК IRIS-T. Тому що, особливо ближче до лінії фронту (скажімо, менше 50 кілометрів від неї), у ПCУ немає "нічого кращого" для сканування на малій висоті над полем бою, окрім таких систем. У свою чергу, це робить їх вразливими для російських ударів.

Пелікан – один з найсучасніших радарів на озброєнні ПСУ – під прицілом ударного БПЛА Ланцет, червень 2023 року.

Не дивно, що виведення з ладу "ближньої щоглової РЛС" – чи то російськими протирадарними ракетами Х-31, чи то керованими ракетами "Іскандер", чи дронами "Ланцет" або навіть "Краснополь", чи то ракетами AGM-88 HARM, випущеними українськими Су-27, чи то реактивними системами залпового вогню M142 HIMARS або M270 MLRS, чи то ударними БПЛА, чи то артилерійськими снарядами – є однією з перших дій, які здійснюються під час проведення "спеціальної" операції, запланованої тією або іншою стороною.

Наступною дією, яка зазвичай здійснюється після або приблизно в той же час, що і атака на "ближній щогловий радар", є прямий удар по ЗРК противника. Існує багато "шкіл думки" про те, як це має бути зроблено, або "правильно", або "найбільш ефективно", але, тим часом (після деяких "експериментів" у 2022 році) в росії і Україні це насправді рідко робиться з літаків. Замість цього обидві сторони вважають за краще "кинути" у ворожі ЗРК якусь тактичну балістичну ракету "Іскандер-М", "Точка-У" або ATACMS. Тому що це простіше, безпечніше і заощаджує багато часу, а також, зазвичай, забезпечує вищий ступінь успіху. Альтернативно, і залежно від наявності, ПСУ може розгорнути для таких цілей деякі з своїх ракет Storm Shadow SCALP-EG, в той час як росіяни часто розгортають для таких цілей свої ударні БПЛА Ланцет.

У цьому відношенні є наступні плюси і мінуси: більшість старих систем включають один радар раннього попередження/спостереження і один радар управління вогнем (або два радари управління вогнем, як у випадку з американським MIM-23 HAWK, що управляється ППО). Означає: зазвичай "достатньо" вивести з ладу один, можливо, два радари, і весь зенітно-ракетний комплекс виводиться з ладу. У нього може бути 100+ ракет на пускових установках і 100+ перезарядок, але він не може стріляти, тому що його радари не працюють.

Саме тому (на основі бойового досвіду В'єтнаму і Близького Сходу кінця 1960-х – початку 1970-х років), починаючи вже з таких "старих" радянських систем, як "Оса-АК/АКМ" (звітна назва ASCC/НАТО SA-8 Gecko), потім "Бук", а потім і С-300В (не кажучи вже про новітні "Тунгуску", "Тор", "Панцир" тощо), на кожну з їхніх "мобільних" пускових установок почали встановлювати РЛС для управління вогнем. Так з'явився так званий "ТЕЛАР": транспортер-екскаватор-пускова установка з РЛС.

Очевидно, що виведення з ладу ЗРК, оснащених ТЕЛАРами, є "трохи" складнішим завданням, оскільки вимагає майже одночасного ураження як радарів раннього попередження/спостереження, так і радарів управління вогнем, а також ТЕЛАРів – у той час як дедалі досконаліше оснащення ЗРК дає змогу розміщувати їх все більш нерегулярно.Наприклад, під час війни у В'єтнамі однією з головних загроз для повітряної могутності США над Північним В'єтнамом був зенітно-ракетний комплекс радянського виробництва С-75 (кодова назва ASCC/NATO SA-2 Guideline). Це була "проста" система: один радар раннього попередження, один радар управління вогнем (SRN-75, також відомий як "Фан Сонг" для західних людей) і шість пускових установок. Вивести з ладу SRN-75 і весь зенітно-ракетний комплекс ставав марним. А щоб зробити це ще простіше, радянські війська зазвичай розгортали їх у так званій "морській зірці", яку було легко виявити з повітря.

Розвідувальний знімок місця дислокації ЗРК S-75 (SA-2) у Північному В'єтнамі 1966-1967 років. Завдяки "доріжкам", які використовувалися для розгортання обладнання та перезарядки ракет, його було відносно легко побачити зі значної відстані. Крім того, єдиний радар управління вогнем SRN-75 ("Фан Сонг") завжди розташовувався в його центрі: вивести його з ладу – і весь полігон виводився з ладу.

У цій війні нічого подібного не використовується. Навіть старі українські (або колишні польські) ЗРК С-125 (SA-3 Goa) вже не розгорнуті подібним чином, і часто мають два або навіть три радіолокатори управління вогнем на одній позиції.Дійсно, найбільш широко використовуваним "важким" ЗРК, що перебуває на озброєнні обох сторін, є ЗРК "Бук" (SA-17 Grizzly). ЗРК "Бук М3" (який експлуатується ВКС) має радар раннього попередження/спостереження, а також по одному радару управління вогнем на кожній з чотирьох-шести пускових. Навіть старіший "Бук М1" (який експлуатується ППО) має такий радар раннього попередження/спостереження, а також радари управління вогнем щонайменше на двох ТЕЛАРах. Це означає, що можна вивести з ладу радар раннього попередження/спостереження і один з ТЕЛАРів, але об'єкт залишатиметься в робочому стані доти, доки не вийдуть з ладу всі ТЕЛАРи.

ТЕЛАР зенітно-ракетного комплексу "Бук М3". Окрім шести (з максимально можливих 12) каністр/контейнерів з ракетами, на передньому плані праворуч чітко видно радар управління вогнем – і кожен ЗРК цієї системи має такий радар.

А для цього їх треба спочатку знайти, адже ніхто вже не настільки дурний, щоб вишикувати усі ТЕЛАРи перед або за радаром управління вогнем, або розташувати їх гарним колом навколо нього...

Ще однією перевагою додавання кількох радарів управління вогнем є те, що (звісно, також завдяки підтримці все більш досконалими комп'ютерами) вони дають змогу одночасно уражати дедалі більшу кількість цілей. Наприклад, якщо старий С-75 міг одночасно уражати лише одну ціль (і стріляти по ній окремими ракетами з шести різних пускових установок), то ЗРК "Бук М1", такий як розгорнутий ПCУ (і незалежно від того, чи все ще стріляє оригінальними ракетами, чи ракетами RIM-7 Sea Sparrows/Aspide), може одночасно уражати 3 або 4 цілі, наводити по три ракети на кожну з них, і одночасно відстежувати 24 інші цілі. І насправді це відносно застаріла система, тому що такі системи, як PAC-2, PAC-3 або IRIS-T на 40 років передовіші.

Успішні кампанії ЗСУ. І чому цей успіх закріплено надовго

Це все про "основи". Тепер давайте подивимося, як це застосовується в деяких нещодавніх бойових діях.

Перша і, мабуть, найбільш очевидна кампанія – це та, яку українці проводять проти росіян в окупованому Криму з кінця весни 2023 року. Її початковою метою було виведення з ладу інтегрованої системи протиповітряної оборони (ІСПО) 31-ї дивізії протиповітряної оборони (ППО) ВКС.

На початку війни вона включала кілька радіотехнічних підрозділів (оснащених радарами раннього попередження/спостереження, системами радіоелектронної боротьби та системами зв'язку), а також п'ять полків, що мали на озброєнні С-400 і "Бук М3" – і всі вони були добре захищені численними зенітно-ракетними комплексами малої дальності (ЗРК) "Панцир" або "системами ближнього радіусу дії".

Тепер, оскільки, як наполягають пуддінгівські гімнопропагандони, "НАТО надає Україні нескінченні поставки новітніх озброєнь і технологій" у вигляді обмеженої кількості 30-40-річних ATACMS MGM-140 і різних версій ракет для M142 HIMARS, українцям знадобилося близько десятка серйозних атак і більше року, щоб знищити цю систему ППО. Вони виводили з ладу одну позицію ЗРК С-400, щоб можна було наносити удари, наприклад, по інших цілях в районі Джанкоя або в Севастополі. Через кілька днів росіяни замінювали пошкоджене обладнання, перезавантажували свої ЗРК, і все знову було в робочому стані. Потім, через кілька тижнів, українці повторювали тренування... і росіяни знову привозили нове обладнання і перезавантажували свої ЗРК... Зрештою, за останні 14 місяців українці знищили так багато 31-го зенітно-ракетного дивізіону (включно з його штабом і автоматизованою системою тактичного управління "Фундамент-М") і так багато замін, що росіяни були змушені вивести всі свої вцілілі засоби ППО з Джанкоя і Севастополя назад у Приморсько-Керченський район, а потім підкріпити їх єдиним діючим ЗРК С-500, щоб захистити військово-морський рух через Керченську протоку і автомобільний/залізничний рух через Керченський міст. Тому що: вони можуть вивести свій флот з Севастополя до Новоросійська без проблем, але вони не можуть "вивести" вирішальний стрижень своєї логістики для Криму і військ врсф на півдні Херсонщини. Вони повинні продовжувати постачати їх через міст і залізничні пороми. Минулого тижня українці знову уразили одну з позицій ЗРК С-300 саме в цьому районі. Таким чином, після (щонайменше) 14 місяців подібних операцій, вони буквально "просвердлили великий коридор" в російській системі ПРО..., а потім, рано вранці 22 серпня, випустили щонайменше одну "протикорабельну" ракету Р-360 "Нептун": вона влучила в пором "Конро Трейдер" (який ледве вижив після двох попередніх атак), що перевозив 30 цистерн з паливом. Судно загорілося і затонуло біля причалу: рятувальні роботи тривають, але навіть якщо росіяни очистять причал, зараз у них немає поромів, щоб замінити цей, і, схоже, вони не дозволяють собі переміщення поїздів з цистернами через Керченський міст...

Наче цього було недостатньо, приблизно в той самий час українці змусили всрф створити ще один "зенітно-ракетний коридор" далі на північ, оскільки вони вивели звідти ЗРК для посилення протиповітряної оборони в Криму, і завдали удару з БПЛА по складу паливних матеріалів Федерального агентства з державних резервів росії в Пролетарську (Ростовська область; каламбур): це спричинило таку пожежу, що вогонь вийшов з-під контролю і почав поглинати весь комплекс, а потім перекинувся на місто Пролетарськ.

Щоб зробити ситуацію "кращою", мабуть, о 05.00 23 серпня українці знову вдарили по об'єкту, намагаючись підірвати один з резервуарів з гасом... Останнє, що я чув, близько 30+ з 70+ резервуарів горіли, і росіяни припинили спроби загасити пожежу.

Пожежі в Пролетарську не вщухають...

Приблизно в той же час (тобто також вранці 22 серпня) українці скористалися ще одним "коридором ЗРК", пробуреним в російській системі ППО, щоб завдати потужного удару з БПЛА по авіабазі Маринівка, розташованому приблизно в 400 км на схід від Сєвєродонецька і в 70 км на захід від Волгограда. Сама по собі Маринівка не була нічим особливим. Однак останнім часом вона стала новим місцем базування трьох ескадрилій Су-34 та кількох Су-24 559-го бомбардувального авіаційного полку. Цей підрозділ був виведений звідти після попередніх ударів українських БПЛА по АБ "Морозовськ".

Тепер пуддінгівські гімнопропагандони спочатку пояснювали, що в Маринівці взагалі нічого не було уражено; потім, що всі літаки були вчасно виведені тощо... Зрештою, супутникові фотографії, доступні приблизно через 36 годин, показали, що ця авіабаза була повністю розгромлена. Об'єкти технічного обслуговування, складальний цех УМПК, звалище ПММ і склад боєприпасів були підірвані, щонайменше 2 Су-34 і 1 Су-24 знищені, 2 Су-34 і 1 Су-24 щонайменше пошкоджені. Таким чином, це найуспішніший удар українських БПЛА по будь-якій з російських авіабаз... поки що.

Численні пошкоджені Су-24 і Су-34 всередині "ангарів" з тонких металевих листів на АБ "Маринівка" після удару, який зруйнував більшу частину цього об'єкту, рано вранці 22 серпня.

Нарешті, нещодавно Україна застосувала свій новітній реактивний ударний БПЛА "Паляниця" (може розвивати швидкість до 400 км/год), щоб завдати удару і підірвати склад боєприпасів у Воронезькій області.

...Все це, власне, "нічого нового". Скоріше "кумулятивний ефект" системної і тривалої кампанії з "пробивання коридорів" в російській інтегрованій системі ППО. І, оскільки росіяни просто не можуть "друкувати" нові ЗРК С-400, а С-500 затримується на роки... це "просто мало статися", рано чи пізно.

Ось так багато про "стратегічний та оперативний рівень". Далі я збираюся обговорити повітряну війну тактичного рівня за останні кілька днів (і тижнів) що також пояснить, чому я почав цю статтю з обговорення ЗРК з радіолокаційним самонаведенням. Отже, далі буде...

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