Судами щодо націоналізації "ПриватБанку" Коломойський хоче повернути собі 24% акцій банку

Він запевнив, що не бажає завдати банку збитків, тому "готовий погодитися на відновлення свого капіталу у ПриватБанку"

Колишній власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський повідомив, що у разі виграшу судів щодо незаконності націоналізації банку у 2016 році не хоче повертати банк повністю з державної власності, а хоче повернути свою частку на рівні 22-24% його акцій.

"Я розумію, що якщо визнають, що це було незаконно, вся ця перевірка, зміна нормативів. То як відновити "статус кво"? Потрібно відновити мій капітал у цьому банку. У мене там є 50-60 мільярдів гривень, але вони не у мене у кишені, вони у банку", - повідомив Коломойський у рамках проекту "Чітко інтерв'ю".

Він визнав, що повне скасування націоналізації "ПриватБанку" загрожує колапсом не лише самого банку, але й усієї банківської системи, адже у такому разі держава забере з банку обсяг докапіталізації на рівні 155 мільярдів гривень та визнає "ПриватБанк" банкрутом.

"Якщо держава внесла 150-160 мільярдів гривень і їх не можна забрати, то є варіант: зарахуйте мені мої 50 мільярдів, у вас там 160 мільярдів, дайте мені на них мої акції. Будемо вважати, що загальний капітал 200-210 мільярдів. Віддайте мені мої 22-24% акцій і розійдемось", - додав Коломойський.

23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.