Судами щодо націоналізації "ПриватБанку" Коломойський хоче повернути собі 24% акцій банку
"Я розумію, що якщо визнають, що це було незаконно, вся ця перевірка, зміна нормативів. То як відновити "статус кво"? Потрібно відновити мій капітал у цьому банку. У мене там є 50-60 мільярдів гривень, але вони не у мене у кишені, вони у банку", - повідомив Коломойський у рамках проекту "Чітко інтерв'ю".
Він визнав, що повне скасування націоналізації "ПриватБанку" загрожує колапсом не лише самого банку, але й усієї банківської системи, адже у такому разі держава забере з банку обсяг докапіталізації на рівні 155 мільярдів гривень та визнає "ПриватБанк" банкрутом.
"Якщо держава внесла 150-160 мільярдів гривень і їх не можна забрати, то є варіант: зарахуйте мені мої 50 мільярдів, у вас там 160 мільярдів, дайте мені на них мої акції. Будемо вважати, що загальний капітал 200-210 мільярдів. Віддайте мені мої 22-24% акцій і розійдемось", - додав Коломойський.
23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.
Нагадаємо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.
Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.
Також, кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.
Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".
Читайте також: ГПУ почала розслідувати можливий тиск Порошенка на суддів щодо справи "ПриватБанку"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента