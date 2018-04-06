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Бабченко просить $50 тис за ексклюзивне інтерв'ю з ним

"Мені потрібно в черговий раз життя заново з нуля будувати"
Журналіст Аркадій Бабченко, який минулого тижня виявився в центрі спецоперації СБУ, просить гроші за інтерв'ю з ним.
Бабченко просить $50 тис за ексклюзивне інтерв Фото: rbc.ua

"Колеги, я все розумію. Але повірте - у мене зараз така купа проблем, мені потрібно в черговий раз життя заново з нуля будувати, щоб я міг думати ще й про те, як робити вам рейтинги і контент. Тому давайте так: п'ятдесят штук баксів - і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я шалено втомився. Я вичавлений повністю. Останні пару днів я був на грані нервового зриву. Будь ласка, не смикайте мене. Дайте ожити", - написав він у Facebook.

Журналістка Олеся Бацман, яка веде авторську програму на 112 каналі, також підтвердила, що Бабченко просить грошей за інтерв'ю.

"Аркадій сказав [гостьовому редактору] Олені, що тепер ексклюзивні інтерв'ю він дає тільки за гроші, розглядаючи суму від 50 тисяч. "Гривень?", - несміливо уточнила Олена. "Доларів" - впевнено промовив Аркадій, і додав, що за 60 тисяч він точно погодиться!", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження.

Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста.

Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.

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04 06 2018 14:58
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