Бойовики таки хочуть обміняти екс-беркутівців, - СБУ

Служба безпеки України підтвердила запит незаконного збройного формування "ДНР" на передачу обвинувачених у розстрілі активістів Євромайдану екс-беркутівців і виключає їх обмін або видачу.

Про це розповів радник глави СБУ Юрій Тандіт, повідомляють "Українські новини".

Однак Тандіт відмовився повідомити, скільки саме екс-беркутівців запитує протилежна сторона – 3 чи 5.

"Їх теж запитують. Але наша позиція така, що ми не повинні звільняти тих людей, які не мають відношення до подій на цій неоголошеній війні", – заявив Тандіт.

Таким чином, Служба безпеки України виключає видачу екс-беркутівців.

На думку СБУ, Росія намагається зв'язати воєдино події "Революції гідності" і війни на Донбасі. Україна вважає це неприпустимим.

Нагадаємо, що екс-"беркутівці", яких підозрюють у вбивствах протестувальників Майдану, можуть вийти на волю, якщо судовий процес будуть і надалі зривати, оскільки суд ризикує пропустити процесуальні строки розгляду справи.

Додамо, що дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії. Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців