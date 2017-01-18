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Бойовики таки хочуть обміняти екс-беркутівців, - СБУ

Служба безпеки України виключає видачу екс-беркутівців
Служба безпеки України підтвердила запит незаконного збройного формування "ДНР" на передачу обвинувачених у розстрілі активістів Євромайдану екс-беркутівців і виключає їх обмін або видачу.
Бойовики таки хочуть обміняти екс-беркутівців, - СБУ Юрій Тандіт. Фото: 24tv.ua

Про це розповів радник глави СБУ Юрій Тандіт, повідомляють "Українські новини".

Однак Тандіт відмовився повідомити, скільки саме екс-беркутівців запитує протилежна сторона – 3 чи 5.

"Їх теж запитують. Але наша позиція така, що ми не повинні звільняти тих людей, які не мають відношення до подій на цій неоголошеній війні", – заявив Тандіт.

Таким чином, Служба безпеки України виключає видачу екс-беркутівців.

На думку СБУ, Росія намагається зв'язати воєдино події "Революції гідності" і війни на Донбасі. Україна вважає це неприпустимим.

Нагадаємо, що екс-"беркутівці", яких підозрюють у вбивствах протестувальників Майдану, можуть вийти на волю, якщо судовий процес будуть і надалі зривати, оскільки суд ризикує пропустити процесуальні строки розгляду справи.

Додамо, що дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу міліції "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії. Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців

Зазначимо, Шевченківський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід двом колишнім командирам київського "Беркуту" Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов'язань на тримання під вартою.

Раніше iPress.ua повідомляв, що суд може перевести в закритий режим розгляд справи розстрілу 48 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській щодо колишніх бійців "Беркута" у разі продовження зривів судових засідань громадськими організаціями.

10 січня група невідомих зірвала судове засідання у Святошинському районному суді міста Києва у справі щодо п'яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", які підозрюються у розстрілі 48 учасників Майдану.

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18 01 2017 18:05
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