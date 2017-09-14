Держприкордонслужба ідентифікувала 69 учасників "прориву Саакашвілі"

Держприкордонслужба склала адміністративні протоколи на 69 осіб, які незаконно перетнули держкордон у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні в ніч на неділю разом з Михайлом Саакашвілі.

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні є протоколи на 69 осіб. Це ті, кого ідентифіковано", - сказав він.

14 учасників подій, в основному представники ЗМІ, повернулися в пункт пропуску, де підписали відповідні протоколи, також протокол було зачитано самому Саакашвілі.

Відзначимо, що одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня арештували на 2 місяці.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.