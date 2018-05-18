МЗС Росії вимагає звільнити керівника "РИА Новости Украина"

У міністерстві закордонних справ РФ засудили арешт керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

"В Росії рішуче засуджують подібні репресивні дії стосовно журналіста, який завжди чесно і сумлінно виконував свій професійний обов'язок", - стверджують у зовнішньополітичному відомстві Росії.

У російському міністерстві вимагають "негайного звільнення" Кирила Вишинського і закликають інші країни звернути увагу на "панує на Україні правове свавілля, безпринципну боротьбу з будь-яким інакомисленням".

Як писав iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.