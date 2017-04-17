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Романа Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України, – ФОТО

В голосуванні взяли участь представники 23 регіонів країни
Відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України.
Романа Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України, – ФОТО Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

Рішення ухвалили на звітно-виборній Конференції Федерації дзюдо України, в роботі якої взяли участь делегати з 23 регіонів.


Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation


Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

"Сьогодні, 17 квітня, в столичному готелі "Національний" відбулась звітно-виборна Конференція Федерації дзюдо України (ФДУ), в роботі якої прийняли участь делегати з 23 регіонів нашої країни. Новим президентом ФДУ обрано Романа Насірова, його кандидатуру підтримали 22 делегати Конференції", – йдеться в повідомленні Федерації.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства.

7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн. 

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом.

16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень. 

Крім того, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що був затриманий керівник департаменту погашення боргу ДФС Володимир Новіков. Його підозрюють у пособництві у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Також у справі Насірова НАБУ відкрило провадження стосовно глави Солом’янського суду.

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17 04 2017 20:35
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