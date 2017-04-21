Суддю у справі Мартиненка відмовилися відводити

"Суд вважає, що підстав для відводу судді Бобровника немає"

Солом'янський райсуд Києва відмовив адвокатам Миколи Мартиненка у відводі судді Олександра Бобровника.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Суд вважає, що підстав для відводу судді Бобровника немає. У задовленні клопотання відмовити", - зазначила суддя Ада Педенко.

Адвокат Ігор Черезов обгрунтував клопотання про відвід так: "Ми ще вчора знали, що клопотання розглядатиме суддя Бобровник. Всі клопотання НАБУ та САП чомусь розглядає цей суддя. Такий факт викликає певні сумніви щодо неупередженості судді Бобровника. У ЗМІ велика кількість повідомлень, що проти цього судді відкриті кримінальні провадження".

"Прошу задовільнити відвід судді Бобровника! Всім іншим суддям ми довіряємо", - виступав також Мартиненко.

Водночас прокурори просили суд відмовити у клопотанні про відвід.

"Викликає сумнів, що вчора їм стало відомо - звідки їм стало відомо? Клопотання про відвід судді є необгрунтованим", - зазначив прокурор САП Роман Симків.

"Немає такого - хочу чи не хочу, обгрунтувань про відвід, на нашу думку, не було", - додав прокурор САП Андрій Перов.

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Нагадаємо, що екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.