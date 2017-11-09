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Учасникам прориву Саакашвілі загрожує до п'яти років ув’язнення

Прихильникам Саакашвілі, які допомогли йому перетнути кордон, загрожує до п'ять років ув’язнення
Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко заявив, що поліція Львівської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину про незаконне переправлення осіб через державний кордон України у зв’язку з перетином українського кордону Міхеїлом Саакашвілі.
Учасникам прориву Саакашвілі загрожує до п Фото: EPA/UPG

Порушення статті ст.332. (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: Частина 1. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод) передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, - написав на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустилиМіхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано". 

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.

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