В Грузії назвали конфлікт із Саакашвілі "внутрішньоукраїнським"

В адміністрації президента Грузії не бачать необхідності робити зайві коментарі з цього приводу

В адміністрації президента Грузії відмовилися коментувати ситуацію навколо колишнього грузинського президента, екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявила політичний секретар президента Грузії Пікрія Чихрадзе в понеділок журналістам, передає "Інтерфакс-Тбілісі".

"Цей процес, який ми побачили, є внутрішньополітичною темою (України – ред.), внутрішньополітичним питанням сусідньої країни, країни, яка є нашим партнером", - сказала вона.

За її словами, в адміністрації президента Грузії не бачать необхідності робити зайві коментарі з цього приводу.

"Як буде цей процес розвиватиметься, це ми всі з вами побачимо", - зазначила Чіхрадзе.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.