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Вбивця Вороненкова служив у Нацгвардії, - радник голови МВС

В 2014 році він готувався в Росії до спецоперації щодо вступу до Національної гвардії України
Вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова дійсно служив в Нацгвардії України 13 місяців, про що раніше повідомили ЗМІ.
Вбивця Вороненкова служив у Нацгвардії, - радник голови МВС Антон Геращенко. Фото: rian.com

Про це в ефірі програми на "1+1" сказав народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, в 2014 році він готувався в Росії до спецоперації щодо вступу до Національної гвардії України.

На даний момент опитуються його товариші по службі.

Раніше видання РБК повідомило, що у померлого в лікарні вбивці екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова виявили посвідчення учасника бойових дій, видане Національною гвардією України.

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Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

6 грудня 2016 року Денис Вороненков отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.За дорученням ГПУ підслідність у кримінальному провадженні за фактом вбивства.
 
Вороненкова визначено за прокуратурю Києва.
 
Вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова помер у лікарні.
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