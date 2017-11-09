Крім Саакашвілі, кордон незаконно перетнули п'ять нардепів, у тому числі Тимошенко, - МВС

"Депутатська недоторканність не поширюється на суто кримінальний злочин - незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - написав на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він уточнив список народних депутатів України, які "незаконно перетнули кордон України разом із провокатором Саакашвілі":

1. Юлія Тимошенко.

2. Сергій Власенко.

3. Юрій Дерев'янко.

4 Павло Костенко.

5. Дмитро Добродомов.

Також, за інформацією Геращенка, незаконно перетнув кордон колишній двічі голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Інші особи, які незаконно перетнули кордон України, встановлюються слідством і будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом", - уточнив член колегії МВС.

У зв’язку з проривом державного кордону екс-главі Одеської ОДА та йогоприхильникам необхідно прибути в пункт пропуску "Шегені" і пройти процедуру оформлення, або ж з’явитися в підрозділ Міграційної служби. Усіх учасників інциденту закликають надати поліції свідчення.

Нагадаємо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.