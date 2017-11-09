У поліції заперечують крадіжку паспорта у Саакашвілі

Національна поліція України заперечує вилучення правоохоронцями паспорта Михайла Саакашвілі в пункті пропуску "Шегині".

"Озвучена заява про вилучення паспорта поліцейськими суперечить тим обставинам подій, які мали місце при незаконному переправленні осіб через державний кордон України в районі пункту пропуску "Шегині". Зокрема, вчора поліцейські здійснювали охорону публічної безпеки та громадського порядку під час масових заходів на пункті пропуску "Шегині". При цьому поліція не вилучала паспорт особи, яка заявляє про його вилучення", - інформує сайт поліції Львівської області.

Раніше Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.