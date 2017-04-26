Насіров жаліється, що НАБУ забрало останні гроші на життя

Детективи вилучили і не віддають його годинники

Відсторонений голова фіскальної служби Роман Насіров скаржиться, що під час обшуку у нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші і тепер його дружині немає за що жити.

Відповідну заяву Насіров зробив в середу, 26 квітня, коли прийшов на суд щодо продовження строку його арешту, інформує "Українська правда".

"Є рішення суду про те, щоб повернути мені частину майна, але вона так і не була повернута", - каже Насіров.

За його словами, хоча сума вилучених під час обшуку грошей і не дуже велика, але без них його дружина лишилася без засобів існування.

"Мене безпідставно посадили за ґрати, а у дружини забрали всі кошти. А як жити? Є сім'я, є діти, от як жити?" - запитує голова ДФС.

Також Насіров пожалівся, що детективи вилучили і не віддають його годинники.

"Не дуже коштовні годинники. Нащо їм годинники? Як це стосується справи?", – продовжує питати відсторонений фіскал.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.

19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.