Насіров жаліється, що НАБУ забрало останні гроші на життя
Відповідну заяву Насіров зробив в середу, 26 квітня, коли прийшов на суд щодо продовження строку його арешту, інформує "Українська правда".
"Є рішення суду про те, щоб повернути мені частину майна, але вона так і не була повернута", - каже Насіров.
За його словами, хоча сума вилучених під час обшуку грошей і не дуже велика, але без них його дружина лишилася без засобів існування.
"Мене безпідставно посадили за ґрати, а у дружини забрали всі кошти. А як жити? Є сім'я, є діти, от як жити?" - запитує голова ДФС.
Також Насіров пожалівся, що детективи вилучили і не віддають його годинники.
"Не дуже коштовні годинники. Нащо їм годинники? Як це стосується справи?", – продовжує питати відсторонений фіскал.
Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.
13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.
19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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