Президент Туреччини підніме українське питання під час саміту G20 в Аргентині

Відповідних домовленостей було досягнуто після сьогоднішньої телефонної розмови президентів Туреччини і України щодо російської агресії в Керченській протоці

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підніме українське питання під час саміту G20 в Аргентині.

У цьому він запевнив президента України Петра Порошенка в ході сьогоднішнього телефонного обговорення акта агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки, повідомляє прес-служба глави української держави.

"Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом... Повідомив про зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки і діях України у відповідь, зокрема введення режиму воєнного стану... Закликав президента Туреччини посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків і кораблів", - йдеться в повідомленні.

При цьому додається, що у відповідь Реджеп Тайіп Ердоган засудив ескалацію і агресивні дії РФ проти України. "Співрозмовники домовилися, що президент Туреччини підніме українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20", - пыдкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.