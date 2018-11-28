Президент Туреччини підніме українське питання під час саміту G20 в Аргентині
У цьому він запевнив президента України Петра Порошенка в ході сьогоднішнього телефонного обговорення акта агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки, повідомляє прес-служба глави української держави.
"Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом... Повідомив про зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки і діях України у відповідь, зокрема введення режиму воєнного стану... Закликав президента Туреччини посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків і кораблів", - йдеться в повідомленні.
При цьому додається, що у відповідь Реджеп Тайіп Ердоган засудив ескалацію і агресивні дії РФ проти України. "Співрозмовники домовилися, що президент Туреччини підніме українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20", - пыдкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ спочатку відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація, однак згодом підтвердили – на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували співробітники Служби безпеки України.
У понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.
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