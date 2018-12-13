Росія має негайно звільнити українських моряків, - Європейська рада

"Європейська рада вимагає забезпечення вільного проходу всіх кораблів через Керченську протоку і Азовське море"

Європейська рада погодила вимогу до РФ щодо негайного звільнення захоплених українських кораблів та їхніх екіпажів, а також відкриття доступу до Керченської протоки для всіх суден.

Про це повідомляється на особистій сторінці президента Європейської ради Дональда Туска у Twitter, інформує "Укрінформ".

"Європейська рада вимагає негайного звільнення всіх ув’язнених українських моряків, повернення кораблів та забезпечення вільного проходу всіх кораблів через Керченську протоку і Азовське море" - йдеться у повідомленні.

Прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських кораблі - буксир "Яни Капу", катери "Бердянськ" і "Нікополь", - що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також 24 моряків.

Після "суду" на території окупованої Росією Криму всіх полонених моряків заарештували, звинувативши їх у порушенні кордону, і вивезли в Москву. Наразі всі вони перебувають у СІЗО.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.