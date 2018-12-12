Консули відвідали всіх полонених українських моряків, - Денісова

Українські консули завершили візити до полонених українських моряків, захоплених Росією поблизу Керченської протоки, 5 останніх моряків відвідали 12 грудня.

"Щойно отримала інформацію від наших консулів з посольства у Москві. Сьогодні вони завершили відвідування усіх військових моряків, захоплених у полон російським агресором, а саме - Андрія Шевченка, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Юрія Будзила та Андрія Драча", - повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За словами консулів, хлопці мужньо тримаються, вірять у повернення додому, та знають, що для цього робляться усі потрібні кроки як Україною, так і міжнародним співтовариством.

"Згодом консули зателефонують усім представникам родин та повідомлять їм подробиці відвідувань", - додала Денісова.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.