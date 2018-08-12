Порошенко: Російським суднам треба заборонити вхід у порти Європи й США
Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомляє в суботу прес-служба президента.
За словами Порошенка, блокада, окупація Азовського моря Росією має значні економічні наслідки.
"Ми не можемо це сприйняти – ні ми, ні Європейський Союз", - сказав президент, додавши, що це стосується і Сполучених Штатів.
Він зазначив, що прохід через Керченську протоку заблокований і для суден, які ходять під прапорами країн ЄС.
"В цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти", - наголосив Порошенко.
Він підкреслив, що Україна готова до координації дій з партнерами у цьому питанні. Президент зазначив, що реакція всього світу на дії Росії була досить рішучою.
"Але це заяви, це лише слова, а у відповідь на дії Путіна для нас надзвичайно важливо теж діяти",- підкреслив він.
"Наприклад, по-перше нам потрібна присутність НАТО в Чорному морі, щоб не дозволити російським військам окупувати Чорне море і регіон Азовського моря, що й відбувається зараз. "Азовський" пакет санкцій. Я думаю, що це дуже важливо", - сказав президент.
"Я думаю, була важливою заява Державного департаменту США, що буде абсолютно доцільним, якщо реакцією на акт агресії в Чорному морі, ЄС разом із США запровадять санкції, щоб зупинити "Північний потік-2", - також наголосив він.
"В даній ситуації нам потрібна єдність і солідарність. Ми повинні покращити співпрацю з НАТО для захисту миру, безпеки, свободи і демократії в регіоні. Нам потрібен пакет санкцій, нам потрібно покращити воєнну і технічну співпрацю, включаючи постачання летальної зброї, яка допоможе нам захистити нашу країну від можливої великої наземної операції, яку ми не виключаємо, що Росія може розпочати в будь-який момент", - підкреслив Порошенко.
Він додав, що, за наявною інформацією, президент РФ Володимир Путін очікував, що українське судно відкриє вогонь у відповідь, і це буде приводом для Росії, щоб розпочати велику наземну операцію.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація
У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.
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