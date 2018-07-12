Розвідка встановила персональні дані російських пілотів, які обстріляли українські кораблі

Головне управління розвідки Міністерства оборони встановило персональні дані членів екіпажів російських вертольотів і літаків, які обстріляли українські кораблі у Керченській протоці 25 листопада.

"25 листопада проти наших кораблів працювали штурмові вертольоти Ка-52, штурмовики Су-25, винищувачі Су-27 і близько 15 кораблів", - повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю "5 каналу".

За словами Скібіцького, розвідка має інформацію і про екіпажі 15 російських кораблів, які атакували українські катери і буксир 25 листопада. Зараз вивчаються наявні у розвідників радіограми перехоплених розмов російських військових.

"Є переговори між керівниками всієї цієї операції з боку РФ, вони вже встановлені. І ті, які безпосередньо керували, і ті, які безпосередньо брали участь і в обстрілі, і в тарані. Але є ще і екіпажі і пілоти літаків і бойових вертольотів, які теж нами зараз активно відпрацьовуються, для того, щоб зрозуміти, хто безпосередньо брав участь, хто виконував накази. Ми їх вже знаємо", - заявив Скібіцький.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.